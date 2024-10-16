Цены на «вторичку» выросли в Тюмени за год на 5,6%

Posted 16 октября, 04:11
Published 16 октября, 04:11
Modified 16 октября, 04:13
Updated 16 октября, 04:13
По информации, указанной на сайте единого ресурса застройщиков, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке сегодня составляет 6,3 миллиона рублей.
По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, прирост цен на «вторичке» за III квартал сегодня аналогичен приросту стоимость квадратного метра в новостройках.
«Сближение ценников на обоих рынках продолжится, ведь у новостроек больше нет козыря в виде дешевой ипотеки. В четвертом квартале мы ожидаем такую же динамику, что и в третьем — ведь активный сезон продолжается, к тому же многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки ЦБ, а значит, и роста процентов по ипотеке», — отметил Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в третьем квартале 2024 года вырос на 6% интерес покупателей к недвижимости на первичном рынке. При этом, наиболее существенно, на 12%, увеличился спрос на новостройки.