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Posted 16 октября, 05:33

Published 16 октября, 05:33

Modified 16 октября, 05:35

Updated 16 октября, 05:35

Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс

Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс

16 октября 2024, 05:33
Фото: nashgorod.ru
Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс
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Бойцы СВО
Тюменские ветераны СВО еще с сентября планируют провести в Тюмени пикет, чтобы обратить внимание на проблемы домов в Перевалово. При первой подаче заявления о проведении мероприятия власти отказали. На новый запрос пришел уже иной ответ.

Ветераны СВО и другие жители Перевалово, после получения отказа на первое обращение с просьбой провести пикет, направили новое заявление. В этот раз им отказали только в месте проведения мероприятие, предложив другое.

«Информирую, что в заявленный день и время на территории вышеуказанной площади запланировано проведение общественного мероприятия — благотворительной патриотической акции. Орган местного самоуправления обоснованно предлагает провести заявленное вами публичное мероприятие в форме пикета на территории специально отведенного места — в сквере Комсомольский», — ответили в городском комитете по международным отношениям.

Как рассказал «Нашему городу» один из организаторов пикета Михаил Гончаров, участники мероприятия совсем не против выйти и в Комсомольский сквер. А потому пикет всё же состоится.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава СКР Александр Бастрыкин, взял проблемы в Перевалово на личный контроль и поручил глав местного СУ СКР предоставить ответ по доводам, указанным в видеообращении.

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