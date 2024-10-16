Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс

Posted 16 октября, 05:33
Published 16 октября, 05:33
Modified 16 октября, 05:35
Updated 16 октября, 05:35
Ветераны СВО и другие жители Перевалово, после получения отказа на первое обращение с просьбой провести пикет, направили новое заявление. В этот раз им отказали только в месте проведения мероприятие, предложив другое.
«Информирую, что в заявленный день и время на территории вышеуказанной площади запланировано проведение общественного мероприятия — благотворительной патриотической акции. Орган местного самоуправления обоснованно предлагает провести заявленное вами публичное мероприятие в форме пикета на территории специально отведенного места — в сквере Комсомольский», — ответили в городском комитете по международным отношениям.
Как рассказал «Нашему городу» один из организаторов пикета Михаил Гончаров, участники мероприятия совсем не против выйти и в Комсомольский сквер. А потому пикет всё же состоится.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава СКР Александр Бастрыкин, взял проблемы в Перевалово на личный контроль и поручил глав местного СУ СКР предоставить ответ по доводам, указанным в видеообращении.