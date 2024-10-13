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Posted 13 октября, 05:32

Published 13 октября, 05:32

Modified 13 октября, 05:34

Updated 13 октября, 05:34

Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 14%

Кому в Тюмени платят более 200 тысяч рублей

13 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 14%

По итогам третьего квартала 2024 года размер средней предлагаемой заработной платы в регионе увеличился на 14% и достиг 41 тысячи рублей. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Руководитель ведомства отметил, что наиболее высокий заработок работодатели предлагали в третьем квартале инженерам — до 320 тысяч рублей, производителям работ — до 258 тысяч рублей. Также на заработок до 200 тысяч могли рассчитывать вышкомонтажники, машинисты и врачи.

При этом наибольшее число вакансий было опубликовано для монтажников, инженеров, поваров, бухгалтеров, водителей, инженеров и бетонщиков, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время в Тюменской области свободными остаются более 22 тысяч вакансий. Наибольшая часть из них представлена в сферах обрабатывающих производств (более 2 тысяч), сельского, лесного хозяйства (1,9 тысячи), торговли)1,9 тысячи), строительстве (2,2 тысячи), образовании (2,8 тысячи), в отрасли транспортировки и хранения (1,7 тысячи).

По данным департамента труда и занятости Тюменской области, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,32% (2,3 тысячи человек).

За право работать в Тюменской области мигрантам придется теперь платить больше
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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область потеряла две позиции в рейтинге российских регионов по перспективности трудоустройства. По итогам последних трех месяцев она занимает 41 место.

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