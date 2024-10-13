Кому в Тюмени платят более 200 тысяч рублей

Posted 13 октября, 05:32
Published 13 октября, 05:32
Modified 13 октября, 05:34
Updated 13 октября, 05:34
Руководитель ведомства отметил, что наиболее высокий заработок работодатели предлагали в третьем квартале инженерам — до 320 тысяч рублей, производителям работ — до 258 тысяч рублей. Также на заработок до 200 тысяч могли рассчитывать вышкомонтажники, машинисты и врачи.
При этом наибольшее число вакансий было опубликовано для монтажников, инженеров, поваров, бухгалтеров, водителей, инженеров и бетонщиков, пишет РБК Тюмень.
В настоящее время в Тюменской области свободными остаются более 22 тысяч вакансий. Наибольшая часть из них представлена в сферах обрабатывающих производств (более 2 тысяч), сельского, лесного хозяйства (1,9 тысячи), торговли)1,9 тысячи), строительстве (2,2 тысячи), образовании (2,8 тысячи), в отрасли транспортировки и хранения (1,7 тысячи).
По данным департамента труда и занятости Тюменской области, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,32% (2,3 тысячи человек).
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область потеряла две позиции в рейтинге российских регионов по перспективности трудоустройства. По итогам последних трех месяцев она занимает 41 место.