Кому в Тюмени платят более 200 тысяч рублей

Руководитель ведомства отметил, что наиболее высокий заработок работодатели предлагали в третьем квартале инженерам — до 320 тысяч рублей, производителям работ — до 258 тысяч рублей. Также на заработок до 200 тысяч могли рассчитывать вышкомонтажники, машинисты и врачи.