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Posted 16 октября, 04:44

Published 16 октября, 04:44

Modified 16 октября, 04:46

Updated 16 октября, 04:46

В Тюмени до мая 2025 года обустроят городской пляж за 10 млн рублей

На обустройство городского пляжа в Тюмени власти потратят миллионы рублей

16 октября 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Тюмени до мая 2025 года обустроят городской пляж за 10 млн рублей

Сюжет
Отдых
Администрация города объявила о поиске подрядной организации, которая займется работами по устройству общественного пляжа в районе озера Круглое. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что компания должна будет расчистить территорию для пляжа от кустарников, вывезти мусор, убрать верхний слой грунта и произвести отсыпку песка, обустроить дороги со стороны кампуса и со стороны ГИМс шириной 6,5 метра. Все работы должны быть выполнены до 1 мая 2025 года.

Начальная стоимость контракта составляет 10 миллионов 105 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 23 октября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 октября.

«На воде гибнут люди»: горожане требуют от мэрии срочно открыть бесплатный пляж
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени неоднократно обращались с просьбой к властям организовать бесплатный городской пляж. В итоге летом этого года в мэрии этого года была проведена работа по проверке мест для потенциального расположения общегородского пляжа. В качестве локации было утверждено озеро Круглое.

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