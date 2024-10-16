На обустройство городского пляжа в Тюмени власти потратят миллионы рублей

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени неоднократно обращались с просьбой к властям организовать бесплатный городской пляж. В итоге летом этого года в мэрии этого года была проведена работа по проверке мест для потенциального расположения общегородского пляжа. В качестве локации было утверждено озеро Круглое.