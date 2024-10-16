На обустройство городского пляжа в Тюмени власти потратят миллионы рублей

Posted 16 октября, 04:44
Published 16 октября, 04:44
Modified 16 октября, 04:46
Updated 16 октября, 04:46
В документах указано, что компания должна будет расчистить территорию для пляжа от кустарников, вывезти мусор, убрать верхний слой грунта и произвести отсыпку песка, обустроить дороги со стороны кампуса и со стороны ГИМс шириной 6,5 метра. Все работы должны быть выполнены до 1 мая 2025 года.
Начальная стоимость контракта составляет 10 миллионов 105 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 23 октября 2024 года, подведение итогов запланировано на 25 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени неоднократно обращались с просьбой к властям организовать бесплатный городской пляж. В итоге летом этого года в мэрии этого года была проведена работа по проверке мест для потенциального расположения общегородского пляжа. В качестве локации было утверждено озеро Круглое.