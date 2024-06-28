Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В частности, отопление подорожает с 1 742,28 рубля до 1909,52 рубля, водоотведение станет дороже более чем на 2,5 рубля — 29,12 рубля, кубометр воды будет стоить 46,03 рубля (сейчас 42 рубля). Электроэнергия станет дороже на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.
Также с 1 июля возрастет на 2,5 рубля размер взноса на капитальный ремонт — до 10 рублей за квадратный метр.
По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, несмотря на рост тарифов, стоимость большей части коммунальных услуг в Тюменской области остается одной из самых низких в Уральском федеральном округе.
«В бюджете Тюменской области на 2024 год предусмотрено почти 7 миллиардов рублей на поддержку жителей в расходах по оплате коммунальных ресурсов. Данные денежные средства позволяют применять для населения льготные тарифы, которые существенно ниже экономически обоснованных. Например, в Тюмени в 2024 году жители платят за тепловую энергию на 20% ниже экономически обоснованного тарифа, за воду — на 30% меньше, за водоотведение — только половину», — подчеркнул Карташков.
Ранее «Наш Город» писал, что последний раз в Тюменской области тарифы на услуги ЖКХ поднимали в декабре 2022 года. Тогда рост составил 9%.