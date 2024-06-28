Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?

В частности, отопление подорожает с 1 742,28 рубля до 1909,52 рубля, водоотведение станет дороже более чем на 2,5 рубля — 29,12 рубля, кубометр воды будет стоить 46,03 рубля (сейчас 42 рубля). Электроэнергия станет дороже на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.