nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

С 1 июля в Тюменской области увеличится плата за коммунальные услуги

Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?

28 июня 2024, 06:44
Фото: 1MI

С 1 июля в Тюменской области увеличится плата за коммунальные услуги

С 1 июля в Тюменской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем увеличение составит 9,6% и не превысит размеры, утвержденные федеральным законодательством.

В частности, отопление подорожает с 1 742,28 рубля до 1909,52 рубля, водоотведение станет дороже более чем на 2,5 рубля — 29,12 рубля, кубометр воды будет стоить 46,03 рубля (сейчас 42 рубля). Электроэнергия станет дороже на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.

Также с 1 июля возрастет на 2,5 рубля размер взноса на капитальный ремонт — до 10 рублей за квадратный метр.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, несмотря на рост тарифов, стоимость большей части коммунальных услуг в Тюменской области остается одной из самых низких в Уральском федеральном округе.

«В бюджете Тюменской области на 2024 год предусмотрено почти 7 миллиардов рублей на поддержку жителей в расходах по оплате коммунальных ресурсов. Данные денежные средства позволяют применять для населения льготные тарифы, которые существенно ниже экономически обоснованных. Например, в Тюмени в 2024 году жители платят за тепловую энергию на 20% ниже экономически обоснованного тарифа, за воду — на 30% меньше, за водоотведение — только половину», — подчеркнул Карташков.
Читайте также:
Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на третьЖители Тюменской области остались без газа из-за огромных долговКопите деньги: коммуналка в Тюмени подорожает в июле почти на 10%
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЖКХ#Тарифы#Рост тарифов#Тариф#Услуги ЖКХ
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00