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Posted 24 октября, 07:59

Published 24 октября, 07:59

Modified 24 октября, 08:01

Updated 24 октября, 08:01

Тюменок призывают худеть путем двухнедельного голодания.

Худеем на голодании? Тюменок на пути к фигуре мечты зовут на экстремальные практики

24 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI
Тюменок призывают худеть путем двухнедельного голодания.

Тюменок призывают худеть путем двухнедельного голодания

В социальных сетях тюменок активно зазывают на «ретриты». Девушкам предлагают голодать от нескольких дней до двух недель. «Наш город» узнал, может ли этот метод помочь улучшить здоровье и сбросить лишние килограммы и не опасен ли он для здоровья.

«Лечебное голодание»

В социальных сетях различные центры и отдельные личности предлагают целые туры по «лечебному голоданию». Организаторы указывают, что отсутствие еды в купе с занятиями йогой и другими практиками могут якобы помочь не только похудеть, но и очистить организм и привести к духовной гармонии.

Стоимость «голодных туров» достигает 100 тысяч рублей, причем их не всегда проводят специалисты в области медицины или диетологии. Некоторые вовсе обещают организовать процесс дистанционно, поддерживая голодающего по сети. В сети полно восторженных отзывов на эти программы, люди пишут, что это чуть ли не изменило их жизнь. Однако есть и мнения тех, кто не выдержал и уехал с мест проведения ретритов.

«Тебе ставят клизму и дают только травяные чаи. Чувствуешь себя слабее с каждым днем, хотя обещали прилив энергии. Я испугалась за свое состояние и уехала», — рассказала тюменка, решившаяся на «голодный тур».

Мы решили узнать у специалиста в области диетологии, полезны ли такие практики и какой вред они могут нанести организму.

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Опасность голодания

О популярных курсах по голоданию уже известно врачу-диетологу Виктории Антоновой, она отмечает, что некоторые из предлагаемых блогерами и другими «экспертами» продуктов, «попахивают пропагандой анорексии».

«Когда я вижу, что еду представляют как врага, а избавление от нее, пусть и на время, как путь к какому-то очищению, у меня волосы встают дыбом. Это будто те группы про „40 килограммов“, которые были популярны на пике случаев анорексии», — говорит специалист.

Эксперт в голодании видит несколько пугающих факторов. Первый — голодание на протяжении нескольких дней приводит к дефициту питательных веществ. Наш организм нуждается в различных витаминах и минералах для нормального функционирования. Без достаточного поступления пищи может возникнуть недостаток витамина C, группы B, кальция, магния и других необходимых веществ. Это может вызывать такие проблемы, как слабость, снижение иммунитета, анемия и ухудшение состояния кожи.

Во-вторых, длительное голодание негативно сказывается на обмене веществ. Организм, лишенный пищи, начинает использовать собственные запасы — в первую очередь, гликоген, но затем и мышцы. Это может привести к снижению мышечной массы, что особенно опасно для людей, которые занимаются спортом или ведут активный образ жизни.

«Потеря мышечной массы замедляет метаболизм, что может привести к набору веса после окончания голодания», — указывает Антонова.

Третьим важным аспектом является влияние на психическое здоровье. Голодание может вызывать повышенную раздражительность, тревожность и депрессию. Недостаток энергии и питательных веществ влияет на уровень серотонина и дофамина, нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение.

Кроме того, голодание может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Нехватка пищи на протяжении длительного времени может вызывать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

«В некоторых случаях может развиться и синдром обкрадывания, когда организм начинает реагировать на обычные порции пищи как на чрезмерное количество, что приводит к рвоте и болям. Также нельзя забывать о последствиях для сердечно-сосудистой системы. Голодание может увеличить уровень кортизола — гормона стресса, что, в свою очередь, негативно сказывается на сердце», — говорит врач.

Кроме физических и психических последствий, многодневное голодание может создать нездоровые отношения с пищей. У многих людей, которые практикуют голодание, развивается психологическая зависимость от процесса. Это может привести к нарушениям пищевого поведения, таким как орторексия, булимия или анорексия.

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Есть смысл запретить

Диетолог говорит о том, что голодание ни в одном из случаев нельзя воспринимать, как диету. Наоборот, порою организаторы создают условия, которые напрямую угрожают жизни и здоровью людей.

«Много вопросов возникает к тем, кто пропагандирует такой метод. К тому же иногда в него вовлекают и подростков, я считаю это опасное направление, требующее внимание властей и правоохранителей», — говорит врач.

Антонова призывает тюменцев отправлять жалобы на блогеров и сообщества, которые пропагандируют голодание, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 32-летняя тюменка купила через интернет в Казахстане около 200 капсул для похудения, в которых был обнаружен запрещенный в России сибутрамин.

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