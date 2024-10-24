Худеем на голодании? Тюменок на пути к фигуре мечты зовут на экстремальные практики

Стоимость «голодных туров» достигает 100 тысяч рублей, причем их не всегда проводят специалисты в области медицины или диетологии. Некоторые вовсе обещают организовать процесс дистанционно, поддерживая голодающего по сети. В сети полно восторженных отзывов на эти программы, люди пишут, что это чуть ли не изменило их жизнь. Однако есть и мнения тех, кто не выдержал и уехал с мест проведения ретритов.