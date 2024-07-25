nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Ученые заявили, что овсянка может стать основным компонентом препаратов для похудения

25 июля 2024, 06:55
К таким выводам пришли американские исследователи, проведя опыты на мышах. Основным полезным веществом в овсянке, которое стабилизирует обмен веществ, является клетчатка.

Ученые США из Университета Аризоны провели на мышах тесты, которые показали, что бета-глюкан, который в изобилии находится в овсянке, способствует эффективному снижению веса наравне с семаглутидом. Это специализированный препарат, который прописывают для лечения ожирения, а также диабетикам.

Овсянка содержит клетчатку, которая улучшает обмен веществ и снижает уровень жиров и сахара в крови, даже в тех случаях, когда в рационе человека присутствует масса продуктов с этими веществами в составе. Клетчатка также нормализует состав микробиоты кишечника, пишет ИА RuNews24.ru.

Исследователи пришли к выводам, что продукты из овса в будущем могут заменить по крайней мере часть лекарств, которые помогают справиться с лишним весом.

Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Сегодня, 03:58
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Сегодня, 06:05
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Сегодня, 07:35
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Сегодня, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Сегодня, 09:43