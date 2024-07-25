Ученые заявили, что овсянка может стать основным компонентом препаратов для похудения

Ученые США из Университета Аризоны провели на мышах тесты, которые показали, что бета-глюкан, который в изобилии находится в овсянке, способствует эффективному снижению веса наравне с семаглутидом. Это специализированный препарат, который прописывают для лечения ожирения, а также диабетикам.