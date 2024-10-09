Сама вколю! Тюменки покупают на маркетплейсах шприцы и филлеры для увеличения губ

Posted 9 октября, 09:15
Published 9 октября, 09:15
Modified 9 октября, 17:44
Updated 9 октября, 17:44
Многие в комментариях к товару пишут о том, как здорово у них получилось увеличить губы в домашних условиях путем введения филлера. Однако эти комментарии чередуются в другими — жалобами на возникновение аллергических реакций, в том числе и на отек Квинке. Да и самостоятельные работы тюменок вызывают у профессионалов опасения, причем не от страха потерять работу.
«Я не видела ни одного примера правильно выполненной техники, к тому же не факт, что процесс был безопасным, а последствия могут быть тяжелыми. У меня была клиентка, которая призналась, что пыталась вколоть филлер сама — пришлось всё убирать и направлять на лечение — началось загноение. К тому же продаются порою сомнительные препараты. Не стоит рисковать, лучше обратитесь к профессионалам или откажитесь от инъекций вовсе», — рассказала «Нашему городу» косметолог Регина Пинина.
Отметим, что сейчас популярность набирают и наборы для изготовления пломбы, а также другие сборки приспособлений, которыми обычно пользуются профессионалы. Косметолог считает, что платформам важно следить за распространением таких комплектов, так как они могут навредить здоровью и жизни населения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские косметологи опубликовали спорную рекламу своих услуг. В своем ролике они откровенно осуждают женщин с тонкими губами, указывая на то, что их не захотят целовать мужчины.