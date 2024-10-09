Сама вколю! Тюменки покупают на маркетплейсах шприцы и филлеры для увеличения губ

Многие в комментариях к товару пишут о том, как здорово у них получилось увеличить губы в домашних условиях путем введения филлера. Однако эти комментарии чередуются в другими — жалобами на возникновение аллергических реакций, в том числе и на отек Квинке. Да и самостоятельные работы тюменок вызывают у профессионалов опасения, причем не от страха потерять работу.