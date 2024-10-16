Время рожать: депутаты и врачи поспорили о детородном возрасте тюменок

Posted 16 октября, 06:47
Published 16 октября, 06:47
Modified 16 октября, 06:49
Updated 16 октября, 06:49
В Госдуме уже предлагали девушкам рожать в 18-19 лет, с таким заявлением выступала депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. Она указала, что «студенческие семьи — лучшие семьи». Вместе с тем о детородном возрасте говорил и депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Он указывал, что рожать стоит чуть позже, в 20 лет, однако женщин возраста 27 лет он уже назвал старородящими, хотя при этом была дана рекомендация заводить как можно больше детей.
С мнением депутатов не всегда согласна широкая общественность. Многие считают, что нельзя заставлять женщин рожать, когда у них еще нет образования и трудового стажа. А многих вовсе обижает высказывание о том, что после 27 лет к женщине применяют термин «старородящая».
Мы решили узнать у тюменского акушера-гинеколога Ирины Верещагиной, когда женщину можно назвать старородящей и в каком возрасте с медицинской точки зрения стоит заводить детей.
Как рассказала Верещагина, при оценке течения беременности, вачи обращают внимание на множество факторов, включая возраст, здоровье и индивидуальные обстоятельства. Есть и усредненный показатель, согласно исследованиям, оптимальный возраст для первого рождения ребенка находится в диапазоне от 20 до 35 лет. Этот период считается наиболее безопасным с точки зрения здоровья как матери, так и ребенка.
Однако и в этом диапазоне есть небольшие возрастные отрезки, у каждого их которых имеются свои характеристики.
20-24 года. В этом возрасте организм женщины наиболее физически готов к беременности. Риски осложнений, таких как преэклампсия и диабет беременности, минимальны. Женщины обычно легче восстанавливаются после родов, и шансы на естественные роды высоки. Однако эмоциональная зрелость и готовность к материнству могут быть менее развитыми.
25-29 лет. Это один из самых благоприятных периодов для рождения детей. Женщины чаще всего находятся в стабильном положении, как в личной жизни, так и в карьере. Физическое здоровье также находится на высоком уровне. Исследования показывают, что в этом возрасте меньше всего случаев генетических аномалий у детей.
30-34 года. Риски осложнений беременности начинают немного увеличиваться, однако многие женщины в этом возрасте обладают большей эмоциональной зрелостью и стабильностью. Это также период, когда можно принимать осознанные решения, учитывая карьерные и финансовые аспекты. Врачи рекомендуют следить за здоровьем, так как некоторые женщины в этом возрасте уже начинают сталкиваться с возрастными заболеваниями.
35 лет и старше: После 35 лет риск различных осложнений, как для матери, так и для ребенка, значительно увеличивается. Это может включать в себя проблемы с фертильностью, повышенные риски генетических аномалий и осложнения во время беременности и родов. Однако многие женщины в этом возрасте также имеют накопленный жизненный опыт и ресурсы, что может позитивно сказаться на воспитании ребенка. К тому же состояние здоровья и в этом возрасте может благоволить беременности.
«Я считаю, что ребенка нужно заводить тогда, когда женщина к этому готова морально, физически и психологически. Позитивный настрой и уверенность в успешном материнстве значительно сказываются и на течении беременности», — говорит акушер-гинеколог.
Также врач указала, что ни одну из перечисленных возрастных категорий нельзя клеймить словом «старородящая», его Верещагина считает грубым и неуместным.
Однако, если оптимальный возраст для рождения первенца располагается в широком диапазоне от 20 до 35, то можно ли успеть за этот промежуток времени стать многодетной мамой? Как говорит акушер-гинеколог, не каждая женщина может физически справиться с рождением нескольких детей, особенно, если роды проходят тяжело.
«Считаю что неправильно ставить цель стать многодетной. Рождения детей должно быть по любви по искреннему желанию. Успеть родить троих в этот промежуток можно. Но важно помнить о том что после родов женскому организму необходимо длительное восстановление», — говорит Ирина Верещагина.
По мнению врача, важно понимать, что вопрос о том, в каком возрасте безопаснее всего завести ребенка, не имеет однозначного ответа. Каждый случай индивидуален, и важно учитывать как физические, так и эмоциональные аспекты. С учетом медицинских рекомендаций и личных обстоятельств, женщины могут сделать осознанный выбор, который будет наиболее подходящим для них.
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