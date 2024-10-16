Время рожать: депутаты и врачи поспорили о детородном возрасте тюменок

35 лет и старше: После 35 лет риск различных осложнений, как для матери, так и для ребенка, значительно увеличивается. Это может включать в себя проблемы с фертильностью, повышенные риски генетических аномалий и осложнения во время беременности и родов. Однако многие женщины в этом возрасте также имеют накопленный жизненный опыт и ресурсы, что может позитивно сказаться на воспитании ребенка. К тому же состояние здоровья и в этом возрасте может благоволить беременности.