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Материнство

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Тест на отцовство и новый муж: вся правда о тюменке из шоу «Мама в 16»
18 октября, 06:50
Время рожать: депутаты и врачи поспорили о детородном возрасте тюменок
16 октября, 06:47
Сентябрь
Ни слова о бездетных. Тюменцам могут запретить говорить о «чайлдфри»
24 сентября, 06:12
Февраль
Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году
Материнский капитал — госпрограмма, которая действует в России с 2007 года. Изначально выплата не распространялась на первого ребенка.
6 февраля, 10:16
Январь
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Объявления о наборе девушек для суррогатного материнства можно заметить в местных группах в социальных сетях. Тюменкам предлагают переехать в Беларусь и получать выплаты ежемесячно.
16 января, 09:25
Ноябрь 2023
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
29 ноября 2023, 08:12

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