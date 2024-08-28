Мигранты массово едут в Тюмень рожать детей

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
«Иностранцы отмечают, что условия здесь отличные. Рожают и четвертого, и пятого, и даже шестого ребенка. Все медицинские услуги предоставляют им бесплатно, тогда как в их родных странах за каждое обращение к врачу приходится платить деньги», — пояснила врач Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области в 2023 году выдворили около 1 тысячи иностранных граждан. За первое полугодие этого года регион по решению суда покинули более 100 мигрантов.