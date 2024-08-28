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Updated Сегодня, 04:15

Мигранты едут в Тюменскую область из-за доступной медицины

Мигранты массово едут в Тюмень рожать детей

28 августа 2024, 04:13
Фото: 1MI

Мигранты едут в Тюменскую область из-за доступной медицины

По словам врача-гинеколога одной из клиник областной столицы, в Тюменской области доступная медицина. Поэтому жители из стран ближнего зарубежья приезжают в регион для того, чтобы рожать детей.
«Иностранцы отмечают, что условия здесь отличные. Рожают и четвертого, и пятого, и даже шестого ребенка. Все медицинские услуги предоставляют им бесплатно, тогда как в их родных странах за каждое обращение к врачу приходится платить деньги», — пояснила врач Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области в 2023 году выдворили около 1 тысячи иностранных граждан. За первое полугодие этого года регион по решению суда покинули более 100 мигрантов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Медицина#Дети#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени
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