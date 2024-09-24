Ни слова о бездетных. Тюменцам могут запретить говорить о «чайлдфри»

Posted 24 сентября, 06:12
Published 24 сентября, 06:12
Modified 24 сентября, 06:14
Updated 24 сентября, 06:14
Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова стала инициатором законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри» — позиция, заключающаяся в осознанном нежелании иметь детей. Предлагается внести изменения в КоАП по аналогии с запретом пропаганды ЛГБТ* (решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Так, за пропаганду бездетности может выписываться штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит 100-200 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч рублей до 1 млн. Но в случаях, если пропаганда будет направлена на несовершеннолетних, штрафы будут увеличены вдвое. А если подобная информация распространялась в СМИ или на других интернет-ресурсах, то юрлица уже могут быть оштрафованы на 4 млн рублей.
Правительство при рассмотрении законопроекта охарактеризовало его положительно. Однако ему пока требуется доработка — необходимо уточнить критерии понятия «отказ от деторождения». К тому же, как говорит тюменский адвокат Павел Руснаков, есть вероятность того, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским, так как это может быть необходимо для введения запрета на пропаганду.
«Это будет важным аспектом, признают ли „чайлдфри“ экстремистской организацией. Если рассматривать по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционной ориентации, то будут привлекать сначала к административной ответственности, но потом уже и к уголовной, в случае повтора инцидента. Но есть загвоздка. „Чайлдфри“ — это не организация, они нигде не зарегистрированы, а потому признать течение нежелательной организацией может быть проблематично. Но я полагаю, что принятие закона о запрете пропаганды может быть сопряжено с запретом течения», — говорит Руснаков.
Адвокат также предполагает, что после введения запрета будет запрещено публично высказываться о «чайлдфри» и даже указывать, что это личный выбор каждого. Также юрист Григорий Ковалев говорит о том, что запрещено может быть и использование символики течения, посты в личном блоге на тему бездетной жизни, комментарии на тему «чайлдфри» и другие проявления отношения к течению.
«Условно, если фиолетовый круг признают символом „чайлдфри“, то использование этого символа в публичных местах может расцениваться, как пропаганда. По сути даже говорить на улице о „чайлдфри“ может быть запрещено. Однако в любом случае, при возбуждении дела, необходимо будет проведение соответствующей экспертизы», — указывает специалист.
Не исключена возможность и подачи жалоб. Сейчас многие осуждают течение «бездетных» и подвергают его сторонников жесткой критике. При появлении соответствующего закона, недовольные смогут обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь приверженца «чайлдфри» к ответственности. Однако в таком случае также потребуется проведение проверки и доказательство наличия пропаганды в действиях гражданина.
Шокировала инициатива и местных феминисток, которые опасаются усиления репродуктивного давления на женщин. Тюменская защитница прав женщин Милана Романова отмечает, что многие девушки, которые пока по каким-то причинам не хотят сейчас заводить детей, и так часто подвергаются травле, и с принятием закона ситуация может усугубиться.
«Правильные слова сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что государство не должно нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Но только это заявление с законом о запрете пропаганды „чайлдфри“ несовместимо. Поймите, не в „чайлдфри“ причина демографических проблем в стране», — считает Романова.
Девушка опасается, что на тюменок могут начать давить их партнеры или родственники в случае возникновения разногласия по вопросу деторождения. Также феминистку беспокоит вопрос просвещения населения по вопросу средств контрацепции, которые направлены на предотвращение нежелательной беременности, так как она допускает, что и они могут попасть под запрет.
Однако окончательной редакции закона еще нет и у властей есть возможность прописать все необходимые уточнения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в школах Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение переведено более 250 классов.