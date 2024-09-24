Ни слова о бездетных. Тюменцам могут запретить говорить о «чайлдфри»

Так, за пропаганду бездетности может выписываться штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит 100-200 тысяч рублей, а для юридических — от 800 тысяч рублей до 1 млн. Но в случаях, если пропаганда будет направлена на несовершеннолетних, штрафы будут увеличены вдвое. А если подобная информация распространялась в СМИ или на других интернет-ресурсах, то юрлица уже могут быть оштрафованы на 4 млн рублей.