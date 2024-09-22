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Posted 22 сентября, 11:02

Published 22 сентября, 11:02

Modified 22 сентября, 11:04

Updated 22 сентября, 11:04

На тюменских улицах вновь начали появляться стихийные рынки.

«А потом дети травятся»: тюменские улицы атаковали нелегальные торговцы

22 сентября 2024, 11:02
Фото: 1MI

На тюменских улицах вновь начали появляться стихийные рынки.

Сюжет
Дети
На тюменских улицах вновь начали появляться стихийные рынки. Нелегалов, торгующих овощами и фруктами, практически у дороги заметили на улицах Моторостроителей, Червишевском тракте.
«Как торговали на улице, так и торгуют. Половину тротуара заняли — пройти невозможно», возмутились горожане в социальных сетях.

По словам тюменцев, уличные торговцы с разложенной на грязных ящиках и коробках продукцией, портят внешний облик города, зачастую после себя оставляют мусор и грязь.

Фото: ЧС Тюмень
«Необходимо ликвидировать стихийные рынки. Пусть берут место в аренду, (участок земли например) ставят ларек, оборудуют его водой, туалетом, открывают ИП и торгуют в рамках законов РФ», — отметили горожане.

И добавили, как правило, у уличных продавцов отсутствуют документы на продукцию, подтверждающие ее безопасность. При этом чаще всего покупателями ягод, фруктов и овощей являются семьи с детьми.

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Между тем, в российских городах все чаще регистрируют случаи тяжелых продуктовых отравлений. В числе последних — трагедия, произошедшая в Красноярском крае, в деревне Красная Сопка. Там от отравления неустановленным веществом скончались трое маленьких детей. Родители и еще один ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Известно, что на ужин 20 сентября семья ела купленные в местном магазине развесные пельмени и курицу. Самочувствие у всех членов семьи ухудшилось утром 21 сентября. В настоящее время по данному факту ведет расследование Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» писал, что глава адмиистрации Тюмени Максим Афанасьев дал поручение своим подчиненным перевести стихийные рынки в цивилизованный формат. В настоящее время ведется разработка дорожной карты для систематизации схемы установки торговых точек «Продаем свое».

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