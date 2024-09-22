«А потом дети травятся»: тюменские улицы атаковали нелегальные торговцы

Между тем, в российских городах все чаще регистрируют случаи тяжелых продуктовых отравлений. В числе последних — трагедия, произошедшая в Красноярском крае, в деревне Красная Сопка. Там от отравления неустановленным веществом скончались трое маленьких детей. Родители и еще один ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии.