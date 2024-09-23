Столкнулись лоб в лоб: в Тюмени произошло жесткое ДТП

Posted 23 сентября, 04:28
Published 23 сентября, 04:28
Modified 23 сентября, 04:30
Updated 23 сентября, 04:30
По предварительным данным, 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где врезался в Renault. В результате аварии травмы получили три человека: 13-летний пассажир Mercedes, а также женщина и ее 2-летний ребенок, которые ехали во второй иномарке.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером, 21 сентября, на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария, с участием трех авто. В ДТП травмы получили четыре человека.