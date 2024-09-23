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Posted 23 сентября, 04:28

Published 23 сентября, 04:28

Modified 23 сентября, 04:30

Updated 23 сентября, 04:30

Три человека пострадали в лобовом ДТП в Тюмени

Столкнулись лоб в лоб: в Тюмени произошло жесткое ДТП

23 сентября 2024, 04:28
Фото: ГАИ ТО

Три человека пострадали в лобовом ДТП в Тюмени

Сюжет
Дети
Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье вечером на улице Григория Алексеева, 21. Там столкнулись лоб в лоб Mercedes и Renault.

По предварительным данным, 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения, где врезался в Renault. В результате аварии травмы получили три человека: 13-летний пассажир Mercedes, а также женщина и ее 2-летний ребенок, которые ехали во второй иномарке.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером, 21 сентября, на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария, с участием трех авто. В ДТП травмы получили четыре человека.

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