На пешеходном переходе в Тюмени сбили маленького ребенка

Posted 21 сентября, 06:49
Published 21 сентября, 06:49
Modified 21 сентября, 06:51
Updated 21 сентября, 06:51
По предварительным данным, 9-летния школьник играл с друзьями после школы. Уезжая от одноклассников на велосипеде, ребенок выехал на «зебру» на красный сигнал светофора, где угодил под колеса Nissan. За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина.
В результате ДТП юный тюменец получил ушибы. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя тонированной Lada, который разъезжал по пешеходному бульвару Дзержинского.