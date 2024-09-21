nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 06:49

Published 21 сентября, 06:49

Modified 21 сентября, 06:51

Updated 21 сентября, 06:51

На пешеходном переходе в Тюмени сбили маленького ребенка

На пешеходном переходе в Тюмени сбили маленького ребенка

21 сентября 2024, 06:49
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
Дети
ЧП произошло в пятницу вечером в Ново-Патрушево на регулируемом пешеходном переходе на улице Павла Шарова, 8.

По предварительным данным, 9-летния школьник играл с друзьями после школы. Уезжая от одноклассников на велосипеде, ребенок выехал на «зебру» на красный сигнал светофора, где угодил под колеса Nissan. За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина.

Видео: ГАИ ТО.

В результате ДТП юный тюменец получил ушибы. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя тонированной Lada, который разъезжал по пешеходному бульвару Дзержинского.

Читайте также:
Тюменские врачи-офтальмологи вернули пациентке потерянное после инсульта зрениеПо тюменскому Арбату пролетела тонированная LadaВ правительстве Тюменской области освободилось кресло замгубернатора
Читайте также:
В каких районах в Тюмени продают самую дорогую коммерческую недвижимостьИнтерес вырос, но дефицит остался: в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусовУ тюменцев выросли зарплаты. На сколько?
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Дети#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Пешеходный переход
Подпишитесь
Популярное