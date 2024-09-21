На пешеходном переходе в Тюмени сбили маленького ребенка

По предварительным данным, 9-летния школьник играл с друзьями после школы. Уезжая от одноклассников на велосипеде, ребенок выехал на «зебру» на красный сигнал светофора, где угодил под колеса Nissan. За рулем автомобиля находилась 41-летняя женщина.