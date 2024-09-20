Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов

А в 2023 году был инцидент — ребенка не приняли в 4-й класс из-за того, что он не говорит по-русски и не мог усваивать программу. Тогда действия школы сочли незаконными. С тех пор законы не поменялись, а потому юрист Григорий Ковалев говорит о том, что отказ принимать не более трех детей мигрантов невозможно соблюсти.