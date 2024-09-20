Лимит превышен! В классы в Тюмени рекомендуют принимать не более 3 детей мигрантов

Posted 20 сентября, 05:20
Published 20 сентября, 05:20
Modified 20 сентября, 05:22
Updated 20 сентября, 05:22
Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» направляли запрос в Минпросвещения с просьбой ввести ограничения для детей иностранцев, не знающих русского языка, до 10% от общей численности класса. В министерстве согласились с разумностью подобного ограничения, а потому в регионы уже направили рекомендации, указывающие, что в классы следует принимать не более трех детей иностранцев, не говорящих по-русски. Также в документе детей мигрантов приравняли к ученикам с «ограниченными возможностями здоровья».
Предполагается, что это может способствовать облегчению интеграции мигрантов в российское общество, снизит вероятность объединения таких детей в агрессивные группы и может предотвратить вероятные конфликты.
«Когда число детей иностранных граждан в классе более 10% или даже превалирует над числом россиян, то эти учащиеся стремятся общаться в рамках своей этнической группы, что сказывается как на процессе образования, так и на социальной обстановке в классе», — считает депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Наш город» направил официальный запрос в департамент образования Тюменской области, чтобы узнать, были ли регионом получены указанные рекомендации и как власти могут их прокомментировать.
Педагоги, узнав о новых рекомендациях, пока относятся к ним настороженно. Пока неясен механизм отсеивания части детей и выбора только трех детей, которые получат вакантные места. Однако педагоги отмечают, что работать с детьми мигрантов, которые не знают языка, очень сложно.
«Педагогов не учат работать с иностранцами, и приходится импровизировать как-то. Но это отнимает много времени, которое приходится забирать у других деток. Конечно, нужно что-то с этим делать. Действительно, и в наших школах они объединяются в группы, ведь не могут общаться с другими ребятами, что также снижает эффективность изучения языка. Но мне кажется, что нужно готовить детей-иностранцев к школе, а не вводить такие лимиты, это не особо эффективно», — поделилась мнением учительница начальных классов одной из тюменских школ Юлия П.
В тюменских школах и детских садах инцидентов с детьми мигрантов хватает. Некоторые родители сообщают о том, что в школах дети мигрантов нападают на других школьников. Аналогичные ситуации происходят даже в детских садах.
А в 2023 году был инцидент — ребенка не приняли в 4-й класс из-за того, что он не говорит по-русски и не мог усваивать программу. Тогда действия школы сочли незаконными. С тех пор законы не поменялись, а потому юрист Григорий Ковалев говорит о том, что отказ принимать не более трех детей мигрантов невозможно соблюсти.
«У нас в Конституции прописано, что иностранные граждане имеют такие же права на обучение, как и россияне. А потому при наличии документов, подтверждающих личность и законность пребывания в стране, ребенку не могут отказать в реализации его законного права на получение образования», — указывает специалист.
Ковалев говорит о том, что отказ принимать ребенка обернется скандалом, в котором закон будет на стороне мигрантов, а потому он также считает, что принятые меры не особо эффективны и стоит рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы.
Многие педагоги считают, что готовить детей мигрантов к походу в школу следует заранее, и все ученики в классе должны понимать русский язык. Такую точку зрения разделяет и специалист центра детского развития Ирина Лаврова.
«Проблема в том, что родители разговаривают дома с детками на своем языке, а в саду они почти не общаются с другими детьми из-за языкового барьера. И все это время ребенок, по сути, не имеет возможности усвоить русский язык. Необходимы специальные занятия для таких деток, и с родителями нужно работать. Вероятно, есть смысл ввести требование о знании языка при поступлении в первый класс, чтобы дать толчок родителям и дошкольному образованию», — считает специалист.
Отметим, что в Тюмени больше всего детей мигрантов обучаются в школах № 69, 45 и 9, а также в Московской школе Тюменского района. Однако и в других школах иностранцев хватает из-за чего открывают специальные классы, где детей обучают русскому языку. Также в некоторых школах работают программы адаптации для детей, где им также рассказывают о местной культуре.
Ранее «Наш город» сообща о том, что в России создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. В частности, детям нелегалов будет запрещено записывать детей в школы.