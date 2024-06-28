Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?

Что любопытно, как раз Башкирия и выступила двигателем этого законопроекта. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“, известного как „закон о запрете пропаганды чайлдфри“. Он был внесен в Госдуму как раз Башкирским парламентом. После обсуждения в проект внесли правки. Например, отказаться от деторождения можно только по религиозным убеждениям, например, будучи монахом, давшим обед безбрачия. И это при том, что коснуться этот проект может довольно большого количества людей — По данным Московского патриархата, речь идет о достаточно большом количестве людей. На 1 января текущего года в стране было 402 архиерея и 41 666 клириков, из них священников — с 36 721, диаконов — 4945 человек. РПЦ подведомственны 486 мужских монастырей и 508 женских.