Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По мнению замминистра, идеология сознательной бездетности не соответствует интересам государства. Всеволод Вуколов убежден, что обществу необходимо не отказываться от детей, а создавать условия для их появления в семьях, продвигая таким образом защиту «наших ценностей». Так он отреагировал на выступление зампреда Госдумы Ирины Яровой, предложившей накануне запретить идеи child-free. По ее словам, идеология отказа от рождения детей вообще является экстремистской.
Подобные проекты разрабатываются не только в Госдуме, но и в нескольких регионах России, например, в Башкирии. Поддерживают инициативу с запретом и представители духовенства. Патриархат Москвы согласен с тем, что отказ от рождения детей надо запрещать.
Что любопытно, как раз Башкирия и выступила двигателем этого законопроекта. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“, известного как „закон о запрете пропаганды чайлдфри“. Он был внесен в Госдуму как раз Башкирским парламентом. После обсуждения в проект внесли правки. Например, отказаться от деторождения можно только по религиозным убеждениям, например, будучи монахом, давшим обед безбрачия. И это при том, что коснуться этот проект может довольно большого количества людей — По данным Московского патриархата, речь идет о достаточно большом количестве людей. На 1 января текущего года в стране было 402 архиерея и 41 666 клириков, из них священников — с 36 721, диаконов — 4945 человек. РПЦ подведомственны 486 мужских монастырей и 508 женских.
Очевидно, что запрет идеологии чайлдфри — это, в первую очередь, мера по борьбе с демографической ямой. Коэффициент рождаемости в стране низкий. Многие эксперты считают, что подобный закон скорее ограничит ряд гражданских прав, чем поможет в борьбе с низкой рождаемостью.
Слова специалистов приводит портал «Новые Известия». Как сообщил «НИ» адвокат Виктор Шутов, по его мнению, продолжение рода — это естественная человеческая потребность, поэтому поощрять идеи бездетности не следует.
«В семьях должны быть детки. Дети — это основа всего. Исключение — черные монахи, но у них — особая ситуация с безбрачием: иначе не поднимешься по должности. Еще одно исключение — преступники-педофилы, для которых в некоторых странах существует химическая кастрация. Это вынужденная мера защиты общества. Но есть и другая крайность: есть случаи, когда люди хотят, но не могут иметь детей по состоянию здоровья.
При этом юрист вспомнил советскую практику, когда гражданам приходилось платить налог на бездетность. Это же упомянул и другой адвокат Александр Смирнов, указав на то, что Конституция РФ гарантирует свободу мнение. Этот же законопроект может Конституции противоречить.
По данным авторов телеграм-канала о женском репродуктивном здоровье «Шорохи крови», пока у россиянок еще есть право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Однако сейчас Россия стоит на пути консервативного катка, который планирует полностью исключить нерождение детей и покуситься на репродуктивные права женщин.
При этом еще сомнительным остается момент нерождения по состоянию здоровья. Об этом в проекте ничего не написано. Возможно, многим придется проходить медкомиссию, чтобы доказать, что ты действительно не можешь завести ребенка. При этом, судя по всему, закон может прийти к тому, что он приравняет идеи о бездетности к экстремизму и наказывать за выражение подобного. В интернете многие жители страны уже не понимают, обяжет ли закон рожать детей или просто запретит говорить о том, что дети не нужны.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени планируют изменить систему выплат на ребенка. Речь идет о материнском капитале.