На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично

Документы на выплаты в округе принимают до 25 февраля 2025 года в органах социальной защиты по месту жительства лично или через сайт регионального профильного департамента. Для этого нужно направить заявление и оригиналы проездных документов. С начала 2023 года этой мерой поддержки уже воспользовались 800 детей.