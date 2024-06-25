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На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично

На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично

25 июня 2024, 04:00
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Юным ямальцам, которые являются детьми участников спецоперации, будут компенсировать затраты на отдых круглый год. Ранее это можно было сделать в период с 1 мая по 30 сентября. Расширить меру поддержку предложили ямальские военнослужащие в ходе одной из встреч с Дмитрием Артюховым в Ноябрьске.
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Ямал

Документы на выплаты в округе принимают до 25 февраля 2025 года в органах социальной защиты по месту жительства лично или через сайт регионального профильного департамента. Для этого нужно направить заявление и оригиналы проездных документов. С начала 2023 года этой мерой поддержки уже воспользовались 800 детей.

На Ямале выстроена комплексная система сопровождения участников СВО и их близких. В настоящее время действуют около 55 региональных мер социальной поддержки. Это единовременные выплаты, возмещение проезда к месту отпуска, выдача реабилитационных сертификатов, субсидии на догазификацию или улучшение жилищных условий, — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В ведомстве добавили, что детям участников СВО компенсируют стоимость обучения в вузах и колледжах, расходы по программе подготовки водителей на категорию «В». Кроме того, ребята имеют первоочередное право на путевки в летние лагеря. А родителей освободили от платы за посещение детьми дошкольных учреждений и организаций, где оказываются услуги дополнительного образования.

Перечень мер поддержки участников спецоперации и их семей постоянно обновляется. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов регулярно встречается с бойцами и их родственниками, что позволяет получать обратную связь о необходимости улучшения или введения новых мер.

#Общество#Ямал#Дети#Россия#Обучение#Отдых#Губернатор#Военнослужащие#Ноябрьск#Летние лагеря#Дмитрий Артюхов#СВО#Меры поддержки
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