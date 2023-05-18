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Маткапитал тюменцам будут выплачивать по-новому

18 мая 2023, 10:18
Фото: 1MI

В Тюменской области внесены изменения в порядок предоставления материнского капитала

В Тюменской области действуют новые правила предоставления маткапитала. В 2022 году региональная прокуратура попросила местные власти пересмотреть положение о предоставлении средств семьям.
«Сегодня Правительством Тюменской в Положение о региональном материнском (семейном) капитале внесены изменения, исключающие необходимость подтверждения факта проживания заявителя в Тюменской области в течение 5 лет подряд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала 2023 года пособие при рождении ребёнка получили более 4 тысяч тюменских семей. С 1 февраля 2023 года размер выплаты составляет 26 345 рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа
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