Маткапитал тюменцам будут выплачивать по-новому

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«Сегодня Правительством Тюменской в Положение о региональном материнском (семейном) капитале внесены изменения, исключающие необходимость подтверждения факта проживания заявителя в Тюменской области в течение 5 лет подряд», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала 2023 года пособие при рождении ребёнка получили более 4 тысяч тюменских семей. С 1 февраля 2023 года размер выплаты составляет 26 345 рублей.