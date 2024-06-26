Детский сад в Тюменской области попал на крупную сумму из-за травмы ребенка

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Детский сад в Ярковском районе принудили выплатить крупную сумму трехлетнему ребенку. Прокуратура провела проверку и установила, что в декабре 2023 года девочка упала с качели во время прогулки и получила травму — перелом правой плечевой кости со смещением.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. По решению суда учреждение выплатит девочке 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области шестиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры. В момент, когда она получила травму, учителя не было в спортзале.