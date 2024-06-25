Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В последние 2 года межнациональная обстановка в регионе стала особенно напряженной. Несколько происшествий прогремели на всю страну и изменили отношение многих людей к представителям других национальностей.
Примечательно, что в 2023 году губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 90% жителей региона оценивают межнациональные отношения, как положительные. По мнению губернатора, основой стабильности являются устойчивое социально-экономическое положение региона, поддержка и укрепление органами власти межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также активная реализация государственной национальной политики и исторически сложившаяся культура дружеских отношений между людьми разных национальностей.
Более того, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов отметил, что Тюменская область занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов с благополучными межнациональными отношениями.
«На самом деле в Тюменской области, действительно, не так много прецедентов, как в регионах, где имеются серьезные проблемы. Например в Ставропольском крае ситуация куда напряженнее, в частности из-за близости к республикам Кавказа. Однако еще пару лет назад Тюменскую область и вправду можно было назвать особенно благополучной, а сейчас происходят изменения», — рассказал о своих наблюдениях «Нашему городу» политолог Максим Дерябин.
Первым серьезным звоночков в вопросе межнациональной розни стал марш националистов, прошедший в центре города осенью 2023 года. Группа молодых людей двигалась мимо Союза Армян Тюменской области и выкрикивала призывы к вывозу иностранцев за пределы региона и страны.
Произошедшее шокировало общественность. И даже административные дела, по которым проходили установленные участники шествия, накал не сбавили.
Представитель армянской диаспоры в Тюменской области Бакур Агамонян рассказал «Нашему городу», что это выступление стало для него неожиданностью, ведь Тюменская область отличалась стабильностью и благополучием межнациональных отношений.
«Армяне, как и представители других наций, трудятся на благо города и региона. Скорее всего эти ребята подверглись влиянию со стороны и потому решились на такой поступок. Кажется, что проблема серьезнее, чем может показаться», — отмечает Агамонян.
Примечательно, что и представители «Русской Общины» выступили против разжигания межнациональной розни.
«Русская Община категорически против подобных радикальных действий. Мы, русские (во всей полноте этого слова), не желаем разжечь межнациональную ненависть! Мы за порядок в нашем доме!» — сообщили в организации.
После этого в регионе стало фиксироваться все больше эпизодов этнического противостояния. Наиболее жутким эпизодом стало избиение, так называемой, «бандой азербайджанцев» тюменских подростков. Происходящее нападавшие записывали на видео. Только одному из «банды» едва исполнилось 18 лет.
Произошедшее прокомментировал и глава азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев. «Нашему городу» он заявил, что компания нападавших была интернациональной.
«Видео произошедшего подхватили националистические телеграм-каналы, и они же призывают к национальной розни. Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе», — заявил Мустафаев.
Однако теперь один совершеннолетних и двое подростков ждут суда в СИЗО. Отметим, что самый старший фигурант заявляет о том, что он лишь разнимал дерущихся.
Позже Тюмень шокировал еще один инцидент. Конфликт разгорелся в школе №9 на улице Шишкова, его фигурантами стали школьники. Распространялась информация, что дети мигрантов собираются в группы и травят сверстников, вымогают деньги, хамят учителям и родителям.
Любопытно, что директор школы №9 Евгений Кальченко в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что не готов комментировать ситуацию. А заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев вовсе назвал рассказы о конфликте фейком. До сих пор подлинно неизвестно, есть указанная проблема в школе или нет.
Недавно в Тюмени стали замечать плакаты с экстремистским содержанием и призывом для русских женщин — рожать только от русских.А позже на этих плакатах вовсе заметили призывы к расправе над женщинами, которые вступили в отношения с иностранцем.
Известно, что по данному факту правоохранителями проводится проверка. Источники редакции отметили, что наличие экстремизма в распространяемых материалах очевидно.
Произошедшие эпизоды не могли не сказаться на настроении общества. Некоторые жители региона стали опасаться иностранцев, а сами иностранцы стали жаловаться на агрессию со стороны русских.
Примечательно, что в качестве «негативных» примеров часто приводятся диаспоры иностранцев. Многие считают их чуть ли не преступными группировками, которые покрывают «своих». Некоторые эксперты, в частности, социолог Наталья Девлешова, указывают на то, что диаспоры этнических объединений многими воспринимаются, как агрессивно настроенные сообщества, готовые к защите своих интересов.
«Если спрашивать, зачем нужны диаспоры представителем национальностей, то весьма популярным ответом будет „защита своих“. Причем такое отношение сформировалось относительно недавно», — отмечает специалист.
Но зачем же нужны диаспоры на самом деле и как они появились в Тюменской области?
Стоит сразу обозначить, что в Тюмени нет коренного населения. Об этом «Нашему городу» рассказал председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области, историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин.
«У нас подобного никогда не было. Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие, нам делить нечего. Население Тюменской области начало формироваться с развитием нефтегазовой отрасли. Тогда в Тюмени не было специалистов в данной сфере, а потому в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий», — указывает эксперт.
Среди стягивающихся в Тюмень были, например, чуваши. В 1991 году они выступили в местном ДК «Геолог» с желанием создать свою этническую организацию. Тогда насчитали, как минимум 31 тысячу представителей этого этноса. После первого собрания, участие в котором приняли более 100 человек, были написаны письма в Совет Министров РСФСР и Верховный Совет СССР, а также в облисполком с просьбой утвердить устав, программу, штаты, открыть банковский счет будущего чувашского центра.
Так в 1991 году появилась ассоциация чувашей «Таван». Чем занималась организация? По оценке специалистов, она помогла связать Тюменскую область и республику Чувашия, объединив их межрегиональными торговыми соглашениями. Также «Таван» активно проводил народные праздники и охотно знакомил представителей других национальностей со своей культурой.
А в 1993 году начала формироваться группа армян. Представитель диаспоры Жасмена Бархударян рассказала, что в то время в Тюмени проживало около 500 представителей армянского этноса. Они столкнулись с проблемой утраты собственной культуры в условиях другой этнической среды. Именно это и послужило причиной создания культурно-просветительской Общественной Организации армян «Айастан».
С 2002 года она начала свою активную деятельность, в частности это: предоставление тюменским армянам необходимой информации о нормах российского миграционного законодательства, оказание безвозмездной помощи нуждающимся армянским семьям, сохранение в подрастающем поколении национальной самобытности армянского народа.
«Спустя 10 лет армянская община приобрела первый очаг родной культуры, благодаря тюменским бизнесменам Самвелу и Серго Степанянам, которые 1 марта 2016 года открыли „Армянский Культурный Центр им. Месропа Маштоца“", — сообщает Жасмена Бархударян.
Целью деятельности центра является обучение детей армянскому языку, литературе, истории, вокалу, народной хореографии, игре на национальных инструментах дудуке и дхоле.
Сейчас армянская община насчитывает 25 тысяч человек по всей Тюменской области. регулярно проводятся национальные праздники и представителей других наций охотно знакомят с культурными особенностями народа.
Так можно сделать вывод, что главной причиной появления диаспор в области стало стремление сохранить национальный характер в условиях многонационального населения. Культуролог Дмитрий Паклин отмечает, что подобные организации необходимы, так как они благополучно сказываются на межнациональных отношениях.
«Ущемление прав одной нации ради интересов другой — вот это серьезный драйвер межнационального конфликта. А диаспоры или этнические объединения помогают представителям разных наций реализовываться в родной среде. Так, например, русские эмигранты в других странах сохраняют свои обычаи и отмечают наши праздники, выручают друг друга и так далее. Это необходимый фактор достижения благополучия», — отмечает культуролог.
Более того, в Тюменской нефтегазовом университете (ныне ТИУ — прим. ред.) еще в 2011 проводили исследование, которое показало, что 87% представителей кавказских
диаспор, проживающих в Тюменской области, беспокоятся о том, что могут утратить свою национальную самобытность. При этом 49,7% респондентов указали на
наличие опасности, а 37,3% полагают, что опасность существует, но ее не следует преувеличивать.
А потому, как считают эксперты, поддержка оказываемая внутри диаспор вещь очевидная. Главная цель объединений — сохранения национальной самобытности.
Но почему многие видят в национальных объединениях опасности и считают, что в любой момент объединенная национальная группировка может совершить что-то противозаконное? Политолог Дерябин, считает, что это заблуждение тянется с 90-х годов.
«Тогда были распространены преступные национальные группировки. Россия помнит ряд масштабных межнациональных конфликтов жутких масштабов. Политика страны тогда была фрагментарной. Проблемы решались не в зачатке, а в период разгара. И реакция имела обычно военно-политический окрас. Хотя сейчас очевидно, что меры должны быть превентивными», — объясняет политолог.
Он также обозначает, что при стабильной социально-экономической ситуации, сохранении самобытности народов и поддержке населения, межнациональная напряженность сводится к нулю.
Однако Дерябин также приводит слова Гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, который отметил, что «ключ к межнациональному миру и сотрудничеству находится у лидеров самих национальных общин, которым необходимо обеспечить умеренность и толерантность своих диаспор».
Эксперты убеждены, что формирование тренда на толерантность — залог минимизации межнациональных конфликтов. Но что этому мешает?
По мнению психолога Петра Зосимова, проблема кроется в напряженной экономической и политической обстановке, которая создает почву для разобщения народы и деления на «свое» и «чужое».
«Мы может заметить, что конфликт обострился после начала СВО. Популяризация фраз „наших“, „наше“, „своих“ безусловно сказывается на самоощущении народа. И не все понимают, что здесь речь не об этносе», — отмечает в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Зосимов.
Отметим, что замглавы Администрации Президента Магомедсалам Магомедов также говорил о том, что сейчас Россия переживает непростое время и подвергается нападкам коллективного Запада, который заинтересован в «развале России, в первую очередь в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений».
Примечательно, что о влиянии «сторонних» сил говорят и в тюменских силовых структурах. Инсайдер «Нашего города» в разговоре о причинах межнациональных конфликтах в области подчеркнул, что в интернете фиксируется все больше попыток «раскачивания лодки». Можно заметить, что в конфликтах замешаны дети, которыми достаточно легко манипулировать в интернете.
«Эти истории требуют внимательного и осмотрительного подхода, объективности при подаче, чтобы и лиц, принимающих решения мотивировать и не допустить распространения межнациональной розни. Противник это тоже понимает и старается использовать обычные бытовые инфоповоды для нагрева ситуации. Даже очень уважаемые ресурсы становятся жертвами инфовбросов и невольно содействуют распространению деструктивного контента», — высказался инсайдер.
Однако для достижения понимания и снижению накалы в межнациональной обстановке необходимо не только оперативное реагирование силовиков, но и грамотная политика региона. В Тюменской области ежегодно проводятся мероприятия направленные на проявление многообразия этносов, что объединяет население.
Однако работу должно проводить и главы диаспор, ведь они сейчас несут ответственность за тысячи представителей своего этноса, которые проживают на территории региона. И от их решений и высказываний также во многом зависит состояние межнациональных отношений в регионе. Причем касается это в том числе и «русских» объединений, которые, как показывает практика, также иногда становятся причиной конфликтов в регионе.
Эксперты, опрошенные редакцией отметили, что работа по снижения межнациональной напряженности должна быть комплексной. И нынешняя обстановка требует постановки этого вопроса в число приоритетных.