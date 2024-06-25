Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт

Среди стягивающихся в Тюмень были, например, чуваши. В 1991 году они выступили в местном ДК «Геолог» с желанием создать свою этническую организацию. Тогда насчитали, как минимум 31 тысячу представителей этого этноса. После первого собрания, участие в котором приняли более 100 человек, были написаны письма в Совет Министров РСФСР и Верховный Совет СССР, а также в облисполком с просьбой утвердить устав, программу, штаты, открыть банковский счет будущего чувашского центра.