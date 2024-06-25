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Updated Сегодня, 05:34

На уроке физкультуры тюменская школьница сломала позвоночник

На уроке физкультуры тюменская школьница сломала позвоночник

25 июня 2024, 05:32
Фото: 1MI
В момент, когда девочка получила травму, учителя не было в спортивном зале. Школу обязали выплатить пострадавшей компенсацию.

Жительница Тобольского района обратилась в прокуратуру с просьбой проверить школу, в которой ее дочь получила тяжелые травмы. В декабре 2023 года на уроке физкультуры шестиклассница сломала два позвонка. В момент, когда девочка получила травму, учителя в спортивном зале не было.

Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда в пользу девочки. Пострадавшая получит 150 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что пьяный парень устроил ДТП под Тюменью. В аварии пострадала его 16-летняя пассажирка.

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