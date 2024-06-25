На уроке физкультуры тюменская школьница сломала позвоночник

Жительница Тобольского района обратилась в прокуратуру с просьбой проверить школу, в которой ее дочь получила тяжелые травмы. В декабре 2023 года на уроке физкультуры шестиклассница сломала два позвонка. В момент, когда девочка получила травму, учителя в спортивном зале не было.