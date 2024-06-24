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На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей

На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей

24 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI
Стоимость часов из коллекции Seamaster Diver 300M швейцарского бренда Omega варьируется от 800 тысяч до миллиона рублей. Ранее Артур Хачатрян появлялся на публике с отечественным аксессуаром за 30 тысяч.

На руке руководителя ГУ МЧС России Тюменской области Артура Хачатряна заметили часы швейцарского бренда Omega. Стоимость аксессуара из коллекции Seamaster Diver 300M варьируется от 800 тысяч до миллиона рублей. Ранее Хачатрян появлялся на публике с более дешевыми часами от отечественной фирмы «Молния» за 30 тысяч, пишет 72.ru.

Фото: chrono.ru

Последний раз Хачатрян отчитывался о доходах в 2022 году. Согласно декларации, за 2021 год он заработал 2.6 миллиона рублей, а недвижимости в собственности у него нет — в пользовании имелись только комната в общежитии и служебная квартира. В то же время его супруга задекларировала доход в размере 2.9 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» писал, что за год средняя зарплата в Тюменской области выросла на 25,5%. Доходы жителей региона превысили 83.4 тысячи рублей.

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