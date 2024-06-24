На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей

Последний раз Хачатрян отчитывался о доходах в 2022 году. Согласно декларации, за 2021 год он заработал 2.6 миллиона рублей, а недвижимости в собственности у него нет — в пользовании имелись только комната в общежитии и служебная квартира. В то же время его супруга задекларировала доход в размере 2.9 миллиона рублей.