На руке главы тюменского МЧС заметили часы за миллион рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
На руке руководителя ГУ МЧС России Тюменской области Артура Хачатряна заметили часы швейцарского бренда Omega. Стоимость аксессуара из коллекции Seamaster Diver 300M варьируется от 800 тысяч до миллиона рублей. Ранее Хачатрян появлялся на публике с более дешевыми часами от отечественной фирмы «Молния» за 30 тысяч, пишет 72.ru.
Последний раз Хачатрян отчитывался о доходах в 2022 году. Согласно декларации, за 2021 год он заработал 2.6 миллиона рублей, а недвижимости в собственности у него нет — в пользовании имелись только комната в общежитии и служебная квартира. В то же время его супруга задекларировала доход в размере 2.9 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что за год средняя зарплата в Тюменской области выросла на 25,5%. Доходы жителей региона превысили 83.4 тысячи рублей.