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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Подросток получила травмы в «пьяной» аварии под Тюменью

Подросток получила травмы в «пьяной» аварии под Тюменью

13 июня 2024, 12:33
Фото: ГИБДД Тюменской области
Шестнадцатилетняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы в «пьяном» ДТП, которое произошло в Казанском районе Тюменской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
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ДТП

По предварительным данным, автомобилем управлял пьяный 23-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Алкоголь компания употребляла прямо в салоне машины.

Кроме подростка травмы получила и другая пассажирка «Лады».

«У одной из девушек травма позвоночника, вторая получила многочисленные ссадины и ушибы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП», — рассказали в управлении ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что у моста Стрела в Тюмени загорелась легковушка.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Пьяная езда
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