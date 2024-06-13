Подросток получила травмы в «пьяной» аварии под Тюменью

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По предварительным данным, автомобилем управлял пьяный 23-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Алкоголь компания употребляла прямо в салоне машины.
Кроме подростка травмы получила и другая пассажирка «Лады».
«У одной из девушек травма позвоночника, вторая получила многочисленные ссадины и ушибы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП», — рассказали в управлении ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что у моста Стрела в Тюмени загорелась легковушка.