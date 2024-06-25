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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:26

В Тюменской области хотят отменить особый противопожарный режим

Ситуация стабильна: в Тюменской области снимут запрет на посещение леса

25 июня 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Тюменской области хотят отменить особый противопожарный режим

Власти Тюменской области планируют отменить действующий с 5 апреля на территории региона особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Тюменской области.

В пояснительной записке, подготовленной региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, указано, что данное решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в области.

«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности предлагается снять особый противопожарный режим в Тюменской области. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшие выходные к административной ответственности за нарушение противопожарного режима привлекли пять жителей. Им выписали штрафы в размере 80 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Особый противопожарный режим
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