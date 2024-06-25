Ситуация стабильна: в Тюменской области снимут запрет на посещение леса

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В пояснительной записке, подготовленной региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, указано, что данное решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в области.
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению класса пожарной опасности предлагается снять особый противопожарный режим в Тюменской области. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшие выходные к административной ответственности за нарушение противопожарного режима привлекли пять жителей. Им выписали штрафы в размере 80 тысяч рублей.