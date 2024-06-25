Фура смяла легковушку с водителем на трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Вчера вечером в районе 555 километра трассы Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель большегруза «Ман» влетел в «Ладу Приору», остановившуюся для поворота.
После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «КамАЗом». Водитель «Приоры» погиб на месте аварии, его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью иномарка вылетела с дороги. Водитель погиб, пассажиры получили травмы.