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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Фура смяла легковушку с водителем на трассе Тюмень — Омск

Фура смяла легковушку с водителем на трассе Тюмень — Омск

25 июня 2024, 03:23
Фото: УМВД России по Омской области
Водитель легкового авто остановился, чтобы повернуть. В этот момент в него влетела фура, которая отбросила автомобиль в другой большегруз.
Сюжет
Авария

Вчера вечером в районе 555 километра трассы Тюмень — Омск произошла смертельная авария. Водитель большегруза «Ман» влетел в «Ладу Приору», остановившуюся для поворота.

После столкновения легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «КамАЗом». Водитель «Приоры» погиб на месте аварии, его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УМВД России по Омской области

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью иномарка вылетела с дороги. Водитель погиб, пассажиры получили травмы.

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