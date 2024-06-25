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Мошенники похитили у тюменцев более 50 миллионов рублей за неделю

Мошенники похитили у тюменцев более 50 миллионов рублей за неделю

25 июня 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
Наибольшую сумму потерял житель Тюменского района. Мужчина поверил в то, что его сбережения будут переведены на Украину.

За минувшую неделю от рук мошенников пострадал 91 житель Тюменской области. В общей сложности аферисты похитили у них более 50 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Наибольшую сумму потерял житель Тюменского района. В соцсетях с ним связался неизвестный, который сообщил ему, что кто-то пытается перевести его деньги на Украину. Пытаясь избежать несанкционированного перевода, мужчина сам перевел сбережения на счета мошенников и потерял 6.7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш город» писал, что суд вынес приговор членам ОПГ, организовавшим игорный бизнес. Мошенники устанавливали игровые автоматы в магазинах Тюмени.

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