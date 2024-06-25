Мошенники похитили у тюменцев более 50 миллионов рублей за неделю

Наибольшую сумму потерял житель Тюменского района. В соцсетях с ним связался неизвестный, который сообщил ему, что кто-то пытается перевести его деньги на Украину. Пытаясь избежать несанкционированного перевода, мужчина сам перевел сбережения на счета мошенников и потерял 6.7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.