Сирены завоют сегодня в Тюмени

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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«С 10:40 до 10:45 по местному времени сработают сирены и громкоговорящие устройства. Сигнал „Внимание! Всем!“ означает начало проведения проверки», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Крайний раз работоспособность систем оповещения в Тюменской области проверяли 6 марта 2024 года. Тогда мероприятие проводили в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят 130 миллионов рублей на модернизацию автоматизированной системы оповещения населения. Планируется оснастить электромеханическими сиренами учреждения Голышмановском округе, Ишимском, Тобольском, Юргинском, Омутинском и других районах юга региона. Работы выполнит ПАО «Ростелеком» в срок до 31 октября.