Сирены завоют сегодня в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят 130 миллионов рублей на модернизацию автоматизированной системы оповещения населения. Планируется оснастить электромеханическими сиренами учреждения Голышмановском округе, Ишимском, Тобольском, Юргинском, Омутинском и других районах юга региона. Работы выполнит ПАО «Ростелеком» в срок до 31 октября.