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Updated Сегодня, 04:17

В Тюменской области сегодня прозвучат сирены

Сирены завоют сегодня в Тюмени

25 июня 2024, 04:15
Фото: 1MI

В Тюменской области сегодня прозвучат сирены

В городах и районах юга Тюменской области проверят работоспособность систем оповещения населения.
«С 10:40 до 10:45 по местному времени сработают сирены и громкоговорящие устройства. Сигнал „Внимание! Всем!“ означает начало проведения проверки», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Крайний раз работоспособность систем оповещения в Тюменской области проверяли 6 марта 2024 года. Тогда мероприятие проводили в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят 130 миллионов рублей на модернизацию автоматизированной системы оповещения населения. Планируется оснастить электромеханическими сиренами учреждения Голышмановском округе, Ишимском, Тобольском, Юргинском, Омутинском и других районах юга региона. Работы выполнит ПАО «Ростелеком» в срок до 31 октября.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Системы оповещения#Сирена
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