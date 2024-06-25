В топ-10 регионов по экономическому потенциалу вошла Тюменская область

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По итогам первого квартала 2024 года Тюменская область вошла в топ-10 регионов, где развит экономический потенциал. В рейтинге, составленном аналитиками Фонда развития гражданского общества, она заняла шестое место.
При подсчете эксперты учитывали размер уплаченного в бюджет НДС, общую прибыль предприятий и уровень среднемесячной зарплаты. Год назад Тюменская область занимала в этом рейтинге девятое место.
Рейтинг возглавили Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область и Красноярский край. После Тюменской области в топе находятся Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область не попала в топ-10 регионов по уровню благосостояния семей. Рейтинг возглавили Ямал, Москва и Югра.