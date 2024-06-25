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Updated Сегодня, 04:28

В топ-10 регионов по экономическому потенциалу вошла Тюменская область

В топ-10 регионов по экономическому потенциалу вошла Тюменская область

25 июня 2024, 04:26
Фото: 1MI
В рейтинге Тюменская область заняла шестое место. Это на три строчки выше, по сравнению с прошлым годом.

По итогам первого квартала 2024 года Тюменская область вошла в топ-10 регионов, где развит экономический потенциал. В рейтинге, составленном аналитиками Фонда развития гражданского общества, она заняла шестое место.

При подсчете эксперты учитывали размер уплаченного в бюджет НДС, общую прибыль предприятий и уровень среднемесячной зарплаты. Год назад Тюменская область занимала в этом рейтинге девятое место.

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Рейтинг возглавили Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область и Красноярский край. После Тюменской области в топе находятся Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область не попала в топ-10 регионов по уровню благосостояния семей. Рейтинг возглавили Ямал, Москва и Югра.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Касается каждого#Аналитика#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Экономическая политика
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