Владимир Путин посмертно наградил погибшего в Дагестане полицейского из Тюмени

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Президент Владимир Путин посмертно наградил лейтенанта полиции из Тюмени Виталия Мезенцева. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, посмертно наградить Орденом Мужества Виталия Мезенцева», — говорится в документе.
32-летний лейтенант Виталий Мезенцев погиб 23 июня во время теракта в Махачкале. Там он служил в составе опергруппы тюменских полицейских.
У полицейского остались жена и двое детей. Губернатор Александр Моор сообщил, что его семья получит выплату от региона — три миллиона рублей. Также сбор средств открыл штаб общественного движения «Северный человек».
Ранее «Наш город» писал, что в Ялуторовске простятся с погибшим на СВО бойцом. Владимир Раков погиб 14 июня при выполнении боевой задачи.