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Владимир Путин посмертно наградил погибшего в Дагестане полицейского из Тюмени

Владимир Путин посмертно наградил погибшего в Дагестане полицейского из Тюмени

26 июня 2024, 02:20
Фото: 1MI
Лейтенант Виталий Мезенцев погиб 23 июня во время теракта в Дагестане. Указом президента РФ он награжден Орденом Мужества посмертно.
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Путин

Президент Владимир Путин посмертно наградил лейтенанта полиции из Тюмени Виталия Мезенцева. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, посмертно наградить Орденом Мужества Виталия Мезенцева», — говорится в документе.
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32-летний лейтенант Виталий Мезенцев погиб 23 июня во время теракта в Махачкале. Там он служил в составе опергруппы тюменских полицейских.

У полицейского остались жена и двое детей. Губернатор Александр Моор сообщил, что его семья получит выплату от региона — три миллиона рублей. Также сбор средств открыл штаб общественного движения «Северный человек».

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Ранее «Наш город» писал, что в Ялуторовске простятся с погибшим на СВО бойцом. Владимир Раков погиб 14 июня при выполнении боевой задачи.

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