Первоклассницу придавило турником в школе Тюменской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
2 марта на уроке физкультуры в школе Сорокинского района на первоклассницу упал турник. Прокуратура провела проверку по факту произошедшего и обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда в пользу девочки.
В зале суда представитель школы признал иск частично. Он заявил, что турник был закреплен по всем правилам.
«При просмотре видеозаписи, установленной в школьном спортзале, сотрудники школы пришли к выводу, что падению турника способствовали своими действиями сами дети. После случившегося школа помогала несовершеннолетней с подвозом ее в медицинское учреждение, ребенка носили на руках», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Однако суд все же встал на сторону пострадавшей. Школу обязали выплатить девочке 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в одном из детских садов Тюменской области девочка упала с качелей и получила перелом плечевой кости. Детскому саду пришлось выплатить в пользу ребенка крупную сумму.