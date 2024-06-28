nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Первоклассницу придавило турником в школе Тюменской области

Первоклассницу придавило турником в школе Тюменской области

28 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI
В школе заявили, что дети сами виноваты в том, что турник упал на ребенка. Образовательное учреждение обязали выплатить пострадавшей компенсацию.
Сюжет
Дети

2 марта на уроке физкультуры в школе Сорокинского района на первоклассницу упал турник. Прокуратура провела проверку по факту произошедшего и обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда в пользу девочки.

В зале суда представитель школы признал иск частично. Он заявил, что турник был закреплен по всем правилам.

Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Узнать подробнее
«При просмотре видеозаписи, установленной в школьном спортзале, сотрудники школы пришли к выводу, что падению турника способствовали своими действиями сами дети. После случившегося школа помогала несовершеннолетней с подвозом ее в медицинское учреждение, ребенка носили на руках», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Однако суд все же встал на сторону пострадавшей. Школу обязали выплатить девочке 100 тысяч рублей.

Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в одном из детских садов Тюменской области девочка упала с качелей и получила перелом плечевой кости. Детскому саду пришлось выплатить в пользу ребенка крупную сумму.

Читайте также:
Движение на мосту Стрела в Тюмени парализовано. Что случилось?Лето довело: продажи бассейнов в Тюмени выросли в три разаПодросток на легковушке влетел в большегруз в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Школьники#Школы#Травмы#Новости тюмени#Компенсации#Компенсация морального вреда
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00