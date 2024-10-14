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Posted 14 октября, 08:24

Published 14 октября, 08:24

Modified 14 октября, 08:26

Updated 14 октября, 08:26

Тюменские дети получают от школ сотни тысяч рублей за травмы.

Очнулся — гипс и куча денег! Сколько платят тюменские школы за травмы учеников?

14 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI
Тюменские дети получают от школ сотни тысяч рублей за травмы.

Тюменские дети получают от школ сотни тысяч рублей за травмы

Сюжет
Дети
Тюменские школы достаточно часто признаются виновными в необеспечении безопасности для школьников из-за чего им приходится выплачивать пострадавшим крупные суммы. Некоторые случаи достаточно однозначны и требуют санкций для образовательного учреждения, но есть и исключения.

Сколько «зарабатывают» на травмах школьников?

В Тюменской области уже сложилась богатая практика расследований и разбирательств по вопросам получения травм в школах. Так, совсем недавно 100 тысяч рублей школа Тюменского района выплатила ученику, которому сверстник поставил подножку. Пострадавший получил перелом шейки левой плечевой кости, чем и объясняется высокая сумма выплаты. К тому же, как установили прокуроры, работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой, к тому же в школе в этот момент не было медика.

В другой школе ученики вовсе подрались, и один из них ударился головой об угол парты. В суде мать ребенка требовала 100 тысяч рублей компенсации от школы, но ей и ее сыну присудили только 40 тысяч рублей.

Школа в Сладковском районе выплачивала 25 тысяч рублей школьнику, который упал, катаясь на лыжах во время урока физкультуры. Он упал на левое плечо с высоты своего роста и получил перелом ключицы.

Но встречаются суммы и крупнее. Так, одна из учениц упала на уроке физкультуры, но учитель помощи ей не оказал. Позже она обратилась к классному руководителю и тоже получила отказ на оказание помощи. Когда девочку в больницу увезли родители, у нее диагностировали компрессионные переломы грудных позвонков и на год отстранили от занятий. Суд присудил семье пострадавшей девочки компенсацию в 500 тысяч рублей.

«Конечно, когда мы говорим о вопиющих нарушениях, как в последнем случае, то дело достаточно однозначно. Но ситуации с подножками и драками трактоваться могут по-разному. Здесь закон не так прост, и некоторые дела можно дотянуть и до Верховного суда», — считает тюменский юрист Илья Савченко.
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Почему платит школа?

Юрист ссылается на главный в школьной среде закон «Об образовании в РФ», в котором прописано, что школы обязаны создавать безопасные условия для пребывания своих учеников на время занятий, а также в ходе поездок и других форм общешкольной деятельности.

«Если все сократить и упростить, то сотрудники обязаны следить за безопасностью, своевременно оказывать необходимую помощь и так далее. А потому за безопасность ребенка в школьное время ответственность несет организация. Вполне логичное требование, но есть нюанс», — говорит Савченко.

Правозащитник указывает, что у школы есть возможность доказать, что травма произошла не по причине плохой организации безопасности, однако это случается крайне редко. Судебная практика показывает, что обычно главным аргументов в вынесении решения служит то, что школа должна глядеть в оба, и даже если произошла случайная стычка между учениками — виновата администрация образовательного учреждения.

«Мне кажется, что это не работает уже не так, как задумывалось. Изначально закон принимался для того, чтобы условия пребывания в школах были безопасными, чтобы оборудование было исправным и так далее. Но сейчас, если два школьника, вопреки замечаниям педагога, подрались и один получил травму, то всё — школа платит. А на семью того, кто нанес пострадавшему травму, ответственность особо не возлагается, во всяком случае финансовая», — делится размышлениями юрист.

Савченко также указывает, что с годами существенно растет число обращений родителей по поводу травм учеников. Однако он полагает, что это связано не с повышенной численностью таких инцидентов, а с популяризацией обращений за компенсациями.

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Нужно ли менять правила?

Правозащитник говорит о том, что в некоторых происшествиях, как, например, с падением мальчика на лыжах на уроке физкультуры, можно признать случившееся несчастным случаем. Также юрист считает, что есть прецеденты, в которых виноваты сами ученики.

«У нас по закону учитель не может применять силу к детям, а значит, он не может разнимать драку. Но если дети дерутся вопреки замечаниям, то что делать? При чем тут школа? Я считаю, что это вопросы к воспитанию и к родителям. И есть нормы правового регулирования этих вопросов между родителями, но почему-то у нас крайней оказывается школа», — говорит Савченко.

Он уверен, что стоит более тщательно проводить расследования дел по получению травм школьниками. К тому же некоторым родителям, по мнению юриста, стоит беспокоиться не о пополнении кошелька, а о воспитании своих детей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский психолог заступилась за местных квадроберов и призвала родителей поддерживать увлечения их детей, но без «перегибов».

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