Очнулся — гипс и куча денег! Сколько платят тюменские школы за травмы учеников?

В Тюменской области уже сложилась богатая практика расследований и разбирательств по вопросам получения травм в школах. Так, совсем недавно 100 тысяч рублей школа Тюменского района выплатила ученику, которому сверстник поставил подножку. Пострадавший получил перелом шейки левой плечевой кости, чем и объясняется высокая сумма выплаты. К тому же, как установили прокуроры, работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой, к тому же в школе в этот момент не было медика.