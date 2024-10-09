Зайки без лужаек: что не так с предложениями повышения рождаемости в Тюмени?

Стоит отметить, что низкий демографический показатель сейчас связан и с малочисленностью молодежи, так как нынешнее поколение рождалось в кризисные 90-е. По данным экспертов РАНХиГС, число женщин в возрасте 24-26 лет вырастет с 2 млн до 3 млн уже к 2035-му году. И при хорошем раскладе они будут заводить семьи и становиться мамами. Разумеется, для этого нужны хорошие условия жизни, для создания которых есть чуть больше 10 лет.