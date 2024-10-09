Зайки без лужаек: что не так с предложениями повышения рождаемости в Тюмени?

Posted 9 октября, 05:29
Published 9 октября, 05:29
Modified 9 октября, 05:31
Updated 9 октября, 05:31
В 2024 году уже звучали предложения по поощрению рождения ребенка в молодом возрасте. Предлагали не только давать за это деньги, но и добавлять баллы к ЕГЭ при поступлении. Вкупе с идеями введения налога на бездетных, запрете абортов и повышенных выплатах для одиноких людей, может показаться, что демографическую проблему пытаются решить достаточно резкими методами.
Молодых тюменок такие инициативы пугают, так как будущее с такими правилами видится им жутким. Женское сообщество недовольно тем, что власти пытаются распоряжаться их репродуктивной системой.
«Я считаю, что это неверный путь. Что будет с нами, если у нас поголовно начнут рожать в 16, женщины будут прибегать к кустарным абортам, а дети рождаться будут не по любви, а из желания не платить налог? Какое поколение тогда вырастет?», — задается вопросами тюменка Галина Фомина.
С тем, что предлагаемые в последнее время меры не особо эффективны и могут привести к тяжелым последствиям, согласны и тюменские эксперты из области права, социологии, экономики, психологии и политологии. Мы предложили им представить мир, в котором эти законы приняты и предположить, как бы развивалось общество в таком случае.
Если вдруг принимаются решения о запрете абортов, налоге для бездетных и поощрений рождения детей в юном возрасте, в том числе с дополнительными баллами к ЕГЭ, то, по мнению социолога Натальи Девлешовой, рождаемость действительно начинает постепенно расти. Однако далеко не все родители занимаются своими детьми.
«Практика показывает, что люди готовы заводить детей ради пособий. Если действует налог на бездетность, то намного выгоднее будет родить и представители низшего класса, а может и низшего среднего, вполне будут готовы на это пойти. Только вот воспитывать этих детей будут не все, есть вероятность того, что детей не обучат даже базовым навыкам, а это может привести ребенка к маргинальному образу жизни», — говорит социолог.
Вместе с тем может начать процветать черный рынок, где будут оказывать запрещенные услуги и помогать избежать повышенных налогов. Как говорит юрист Илья Савченко, врачи, например, могут начать продавать документы о невозможности завести детей, а также они могут начать делать аборты на дому.
«То, что запрещено, обычно стабильно переходит на черный рынок. Люди будут искать способ решить свою проблему обходным путем и попытаются прибегнуть к незаконным путям решения проблем. Я полагаю, что при введении налога на бездетность от него освободят тех, кто не может иметь детей. Это, в свою очередь, даст новый толчок рынку фиктивных браков — мужчины ведь тоже будут желать уйти от налога», — представляет юрист.
Доктор экономических наук Леонид Вараксин говорит о том, что при сохранении текущего уровня дохода и внедрении налога на бездетных может начаться тяжелый кризис. С одной стороны, налоги будут существенно повышать государственные бюджеты, с другой — увеличится прослойка людей, живущих у черты бедности, ведь рождение ребенка — это большие расходы, а отказ от его рождения тоже будет связан с большими расходами.
Вместе с тем, по мнению психолога Петра Зосимова, вырастет число людей с психическими отклонениями. Это будет спровоцированно тем, что мотивированные выгодой родители не будут заниматься детьми, а также взрослые будут постоянно находится в состоянии кризиса из-за накаливания обстановки у темы деторождения. Особенно сильно будут страдать женщины.
«Я допускаю, что могут участится случаи репродуктивного насилия, то есть женщин будут оплодотворять против их воли», — говорит психолог.
Вместе с тем политолог Максим Дерябин говорит о том, что не обойдется и без протестов. Такие запреты могут дать толчок развитию радикального течения феминизма. Вместе с тем может усилится отток населения, так как некоторые будут не готовы мириться с такими условиями.
Как оказалось, будущее с такими правилами может быть не особо радужным. Однако есть и другие пути повышения демографии, которые помогут избежать таких непростых последствий. Ведь уже сейчас у многодетных семей есть проблемы и они нуждаются в поддержке, о чем говорила Ксения Собчак в ответе на обращение многодетного отцы из УрФО.
«Вместо налогов на бездетность и прочих безумных инициатив лучше бы подумали, как помочь обычным, среднестатистическим семьям. Не только малоимущим, но и тем, кто получает обычные региональные зарплаты», — прокомментировала Собчак.
На непростую жизнь с детьми жалуются и в Тюмени. Многодетная мама Алина Госпарова говорит о том, что во многих районах города не хватает школ и детских садов из-за чего детей приходится возить в учреждения через весь город.
«Очередь в садик нужно еще выстоять, школы только обещают построить, но в итоге у нас от „А“ до „Я“ классов в действующих школах и полгорода детей куда-то возит. А это все ложится на родителей. Лекарства детям, которые часто болеют бесплатно не выдают, это тоже траты большие. Талоны на молочку дают только малоимущим, а они тоже дорогие. Тяжело так жить», — говорит тюменка.
Как говорит социолог Девлешова, первым шагом на пути к повышению демографии должно стать улучшение положения уже состоявшихся семей с детьми. Они могли бы показать пример другим парам, у которых появилась бы уверенность в том, что у них и их ребенка будут комфортные условия для жизни.
Вместе с тем директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов отмечает, что сейчас возраст заведения семьи и детей сдвигается во многом из-за того, что молодежь не может позволить себе квартиру, им некуда привести жену и завести детей. А потому важно, чтобы для молодых семей недвижимость была доступной.
Также важно регулярно заниматься улучшением инфраструктуры для детей, важно, чтобы даже отдаленные районы были обеспечены садиками и школами в шаговой доступности или же для деток была организована развозка.
И также, по словам психоаналитика Романа Черняева, важно не оказывать на людей давление в вопросах рождения детей. Пополнение семьи — естественный процесс и решение должно приниматься внутри семьи, а снаружи должна быть лишь поддержка этого решения, а не порицание иного выбора.
Стоит отметить, что низкий демографический показатель сейчас связан и с малочисленностью молодежи, так как нынешнее поколение рождалось в кризисные 90-е. По данным экспертов РАНХиГС, число женщин в возрасте 24-26 лет вырастет с 2 млн до 3 млн уже к 2035-му году. И при хорошем раскладе они будут заводить семьи и становиться мамами. Разумеется, для этого нужны хорошие условия жизни, для создания которых есть чуть больше 10 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в этом году самыми популярными именами для мальчиков у тюменцев стали Александр, Михаил, Артем и Роман, для девочек — София, Ева, Анна и Василиса. Однако придумывали тюменцы и очень креативные имена.