Опасность развития рака! Тюменцев предупредили о вреде модной «хищной» диеты

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Профессионалы медицинской сферы, в частности, британская медсестра Джейн Кларк, предупреждают пользователей о вреде такого питания, о чем сообщают журналисты издания newia.ru. Проблема обратного вегетарианства заключается в том, что рацион человека становится «однобоким» и не все полезные вещества попадают в организм в нужно количестве. Так, организму может недоставать витаминов и клетчатки, а это, в свою очередь, может привести к развитию колоректального рака.
Джейн Кларк говорит о том, что приверженцы новоявленной диеты насильно ограничивают потребление органических продуктов, которые также необходимы организму. В колоссальном объеме сокращается потребление углеводов, а они — основной источник энергии человека.
Однако почитатели диеты в социальных сетях объясняют свой выбор не медицинскими показателями, а «историей предков», мол, раньше люди, жившие в былые времена питались преимущественно мясом, когда забивали животных, и яйцами, которые забирали у птиц. Однако они не упоминают, что тотальное мясоедство подвергает человека риску возникновения онкологических заболеваний.
Более того, люди, которые долго сидят на мясной диете могут заболеть цингой. Также поедание исключительно продуктов животного происхождения из-за переизбытка белка, повышает нагрузку на почки. А высокий уровень холестерина в мясе может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что людей страдающих ожирением в Тюменской области стало больше на 6,5%. Закономерно выросла и численность населения, страдающая сахарным диабетом.