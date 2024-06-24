Опасность развития рака! Тюменцев предупредили о вреде модной «хищной» диеты

Профессионалы медицинской сферы, в частности, британская медсестра Джейн Кларк, предупреждают пользователей о вреде такого питания, о чем сообщают журналисты издания newia.ru. Проблема обратного вегетарианства заключается в том, что рацион человека становится «однобоким» и не все полезные вещества попадают в организм в нужно количестве. Так, организму может недоставать витаминов и клетчатки, а это, в свою очередь, может привести к развитию колоректального рака.