«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?

Posted Сегодня, 07:45
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Руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков рассказал телеканалу «Саратов 24», о влиянии профилактики на возникновение и борьбу с лишним весом для разных возрастных категорий. Он подчеркивает, что поддержание оптимального веса способствует улучшению качества жизни в целом.
В детстве и юности особенно важно питаться сбалансировано, это поможет избежать проблем с лишним весом в будущем. Также в этом помогут физическая активность, поддержка родителей и образовательные меры для детей и их родителей.
«Пища должна быть питательной, сбалансированной по КБЖУ и разнообразной. Определить норму КБЖУ поможет педиатр в соответствии с возрастом. Общие правила: включение в меню фруктов, овощей, злаков, белков и здоровых жиров обязательно; ограничение потребления продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров необходимо; три основных приема пищи и два-три легких перекуса — оптимально», — рассказал Максим Буриков телеканалу «Саратов24».
Также стоит следить за тем, чтобы ребенок или подросток не сидел слишком много за телефоном, планшетом, компьютером или другими гаджетами. Дело в том, что подобное времяпрепровождение связано с ограничением движения и сидячим образом жизни. К тому же мониторы пагубно влияют на режим сна, а это приводит к выработке гормона стресса кортизола, который связывают с развитием ожирения.
Играть на свежем воздухе или участвовать в спортивных мероприятиях детям и подросткам нужно не менее 60 минут в день, ведь физическая активность ребенка не только повышает энергозатраты организма, что важно для профилактики ожирения, но и укрепляет мышцы и кости детей.
Важно понимать, что часто проблемы с весом или вредные привычки, которые могут привести к набору лишних килограммов, связаны с низкой информированностью и неразвитым вкусом у ребенка. В решении этой проблемы вполне может помочь школа, где детям могут предлагать сбалансированную систему школьного питания. Но даже в таком случае основная задача по формированию рациона будет лежать на родителях.
«Покупайте и вместе читайте книги о здоровом питании, изучайте составы продуктов и блюд, вместе ходите за покупками и готовьте по рецептам, которые учитывают норму КБЖУ. Регулярно включайте в меню новые продукты — овощи, фрукты, крупы и др», — говорит специалист.
Безусловно и сами родители должны стать примером для подражания — это самый простой способ передать ребенку информацию о том, как надо питаться, двигаться.
Стоит понимать, что вопрос поддержания здорового веса для каждого человека индивидуален, так как важно учитывать его индивидуальные потребности и физические особенности. А потому в случае возникновения сомнений или затруднений лучше обратиться к специалисту.
Но если говорить о поддержании нормального веса для среднестатистического человека, то обратить внимание стоит на 3 главных показателя:
Каждый ваш прием пищи должен быть сбалансировано по КБЖУ, особенно полезными будут фрукты, овощи, зерновые продукты, которые можно дополнить нежирным мясом или рыбой. А пищи с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, сахара и соли стоит избегать, как и калорийного и усиливающего аппетит алкоголя.
Один из главных врагов здорового веса — сидячий образ жизни. Уделять активности нужно, как минимум, 150 часов в неделю. Это поможет также справиться со стрессом, который тоже провоцирующих набор веса. А потому полезным будут занятия йогой, медитации и фитотерапия.
Чтобы быть уверенным в том, что вас вес в норме, следите за своим ИМТ — индексом массы тела. Это соотношение веса и роста человека. Достоверным показателем наличия избыточного веса у человека является ИМТ от 25 до 30.
Специалисты-геронтологи говорят, что резкие изменения веса после 60 лет негативно сказываются на общем здоровье человека, обостряют его хронические заболевания. Поэтому важно избавиться от лишнего веса до 60 лет, а дальше поддерживать нормальные показатели.
Для этого вам помогут:
От диет с низким содержанием калорий или временным голоданием отказаться стоит сразу в любом возрасте. Такие меры приводят к краткосрочной потере веса, но результаты будут неустойчивы, и после прекращения диеты вес не только вернется, но и продолжит расти.
Важно осознавать, что профилактика, включение в свою жизнь здоровых привычек и поддержание оптимального веса способствует улучшению качества жизни в целом.