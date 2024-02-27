«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?

Также стоит следить за тем, чтобы ребенок или подросток не сидел слишком много за телефоном, планшетом, компьютером или другими гаджетами. Дело в том, что подобное времяпрепровождение связано с ограничением движения и сидячим образом жизни. К тому же мониторы пагубно влияют на режим сна, а это приводит к выработке гормона стресса кортизола, который связывают с развитием ожирения.