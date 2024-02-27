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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Врач рассказал тюменцам, как избежать проблем с лишним весом.

«Никаких диет»: как тюменцам избежать проблем с лишним весом?

27 февраля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Врач рассказал тюменцам, как избежать проблем с лишним весом.

Врач рассказал тюменцам, как избежать проблем с лишним весом

Число людей, страдающих от лишнего веса и ожирения достигло 1,5 миллиона. Проблемы с весом сказываются не только на качестве жизни, но и могут привести к серьезным осложнениям. Эксперт в области бариатрической медицины рассказал, какая профилактика поможет спастись от опасных килограммов.

Руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков рассказал телеканалу «Саратов 24», о влиянии профилактики на возникновение и борьбу с лишним весом для разных возрастных категорий. Он подчеркивает, что поддержание оптимального веса способствует улучшению качества жизни в целом.

Ранняя профилактика для детей и подростков

В детстве и юности особенно важно питаться сбалансировано, это поможет избежать проблем с лишним весом в будущем. Также в этом помогут физическая активность, поддержка родителей и образовательные меры для детей и их родителей.

«Пища должна быть питательной, сбалансированной по КБЖУ и разнообразной. Определить норму КБЖУ поможет педиатр в соответствии с возрастом. Общие правила: включение в меню фруктов, овощей, злаков, белков и здоровых жиров обязательно; ограничение потребления продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров необходимо; три основных приема пищи и два-три легких перекуса — оптимально», — рассказал Максим Буриков телеканалу «Саратов24».

Также стоит следить за тем, чтобы ребенок или подросток не сидел слишком много за телефоном, планшетом, компьютером или другими гаджетами. Дело в том, что подобное времяпрепровождение связано с ограничением движения и сидячим образом жизни. К тому же мониторы пагубно влияют на режим сна, а это приводит к выработке гормона стресса кортизола, который связывают с развитием ожирения.

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Играть на свежем воздухе или участвовать в спортивных мероприятиях детям и подросткам нужно не менее 60 минут в день, ведь физическая активность ребенка не только повышает энергозатраты организма, что важно для профилактики ожирения, но и укрепляет мышцы и кости детей.

Важно понимать, что часто проблемы с весом или вредные привычки, которые могут привести к набору лишних килограммов, связаны с низкой информированностью и неразвитым вкусом у ребенка. В решении этой проблемы вполне может помочь школа, где детям могут предлагать сбалансированную систему школьного питания. Но даже в таком случае основная задача по формированию рациона будет лежать на родителях.

«Покупайте и вместе читайте книги о здоровом питании, изучайте составы продуктов и блюд, вместе ходите за покупками и готовьте по рецептам, которые учитывают норму КБЖУ. Регулярно включайте в меню новые продукты — овощи, фрукты, крупы и др», — говорит специалист.

Безусловно и сами родители должны стать примером для подражания — это самый простой способ передать ребенку информацию о том, как надо питаться, двигаться.

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Профилактика для взрослых

Стоит понимать, что вопрос поддержания здорового веса для каждого человека индивидуален, так как важно учитывать его индивидуальные потребности и физические особенности. А потому в случае возникновения сомнений или затруднений лучше обратиться к специалисту.

Но если говорить о поддержании нормального веса для среднестатистического человека, то обратить внимание стоит на 3 главных показателя:

  • Питание и ограничения;
  • Активность;
  • Эмоциональное благополучие;
  • Регулярный контроль.
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Каждый ваш прием пищи должен быть сбалансировано по КБЖУ, особенно полезными будут фрукты, овощи, зерновые продукты, которые можно дополнить нежирным мясом или рыбой. А пищи с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, сахара и соли стоит избегать, как и калорийного и усиливающего аппетит алкоголя.

Один из главных врагов здорового веса — сидячий образ жизни. Уделять активности нужно, как минимум, 150 часов в неделю. Это поможет также справиться со стрессом, который тоже провоцирующих набор веса. А потому полезным будут занятия йогой, медитации и фитотерапия.

Чтобы быть уверенным в том, что вас вес в норме, следите за своим ИМТ — индексом массы тела. Это соотношение веса и роста человека. Достоверным показателем наличия избыточного веса у человека является ИМТ от 25 до 30.

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Профилактика в возрасте 60+

Специалисты-геронтологи говорят, что резкие изменения веса после 60 лет негативно сказываются на общем здоровье человека, обостряют его хронические заболевания. Поэтому важно избавиться от лишнего веса до 60 лет, а дальше поддерживать нормальные показатели.

Для этого вам помогут:

  • Питание с соблюдением баланса КБЖУ;
  • Активность не менее 150 минут в неделю;
  • Контроль ИМТ.

От диет с низким содержанием калорий или временным голоданием отказаться стоит сразу в любом возрасте. Такие меры приводят к краткосрочной потере веса, но результаты будут неустойчивы, и после прекращения диеты вес не только вернется, но и продолжит расти.

Важно осознавать, что профилактика, включение в свою жизнь здоровых привычек и поддержание оптимального веса способствует улучшению качества жизни в целом.

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