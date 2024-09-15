Как изменится плата за отопление в Тюмени этой осенью

Posted 15 сентября, 07:08
Published 15 сентября, 07:08
Modified 15 сентября, 07:10
Updated 15 сентября, 07:10
А это значит, что со дня на день в регионе стартует отопительный сезон. Соответственно жителей региона ждет рост платы за коммуналку — с 1 июля стоимость тарифа за отопление была увеличена с 1742,28 рубля до 1909,52 рубля.
В среднем теперь в осенне-зимний период тюменцам придется платить за отопление однокомнатной квартиры площадью 44 квадратных метра при потреблении 1,5 Гкал более 2,8 тысячи рублей, двухкомнатной квартиры 56 квадратов (при потреблении 1,9 Гкал) 3,6 тысячи рублей. Ранее плата за отопление при аналогичных показателях потребления тепла составляла 2,6 тысячи и 3,3 тысячи рублей соответственно.
Напомним, к отоплению жилые дома и здания в Тюмени начнут подключать после того, как на протяжении восьми суток на улице будет держаться среднесуточная температура воздуха +8. В минувшем году отопительный сезон в городе стартовал 21 сентября.