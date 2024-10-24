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Posted 24 октября, 08:43

Published 24 октября, 08:43

Modified 24 октября, 08:45

Updated 24 октября, 08:45

Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика

Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика

24 октября 2024, 08:43
Фото: 1MI
Жители Тюмени раскупили все дешевые билеты на выступление резидента шоу «Женский стендап» Ольги Малащенко. Билетов стоимостью от 2300 до 3000 в продажу уже не осталось, несмотря на то, что мероприятие состоится только 15 ноября.

В настоящее время из самых недорогих остались в продаже только места стоимостью от 3300 до 4300 рублей, указано на сайтах по продаже билетов.

В центре Тюмени закрылось популярное бистро
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выступит с двумя концертами популярный комик Гурам Амарян. Билеты на его первый концерт тюменцы раскупили в день начала продаж. Поэтому юморист принял решение дать еще одно выступление в областной столице. Мероприятие состоится в пятницу, 25 октября.

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