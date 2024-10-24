Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выступит с двумя концертами популярный комик Гурам Амарян. Билеты на его первый концерт тюменцы раскупили в день начала продаж. Поэтому юморист принял решение дать еще одно выступление в областной столице. Мероприятие состоится в пятницу, 25 октября.