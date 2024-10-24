Ожидается штормовой ветер: на Тюменскую область надвигается непогода

Posted 24 октября, 08:59
Published 24 октября, 08:59
Modified 24 октября, 09:01
Updated 24 октября, 09:01
«25 октября ночью и днем на участке дороги Тюмень — Ялуторовск местами ожидаются дожди (осадки 7 мм и более). Днем на участке дороги Голышманово — Абатское местами усиление ветра до 18 м/с», — указано в сообщении метеорологов.
Максимальная дневная температура воздуха составит +5…+10, ночью столбики термометров опустятся до 0…+5.
В Тюмени в пятницу, 25 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде дождя в первой половине дня, ветер до 9 м/с. Днем ожидается +5…+7, в ночные часы до +4. В субботу, 26 октября, день пройдет без осадков, но солнца тюменцам ждать не стоит — небо будет затянуто тучами. Максимальная температура воздуха составит +1…+6.