Ожидается штормовой ветер: на Тюменскую область надвигается непогода

В Тюмени в пятницу, 25 октября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде дождя в первой половине дня, ветер до 9 м/с. Днем ожидается +5…+7, в ночные часы до +4. В субботу, 26 октября, день пройдет без осадков, но солнца тюменцам ждать не стоит — небо будет затянуто тучами. Максимальная температура воздуха составит +1…+6.