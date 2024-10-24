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Posted 24 октября, 13:51

Published 24 октября, 13:51

Modified 24 октября, 13:53

Updated 24 октября, 13:53

Тюменцы пишут о скачке цен на сливочное масло

400 рублей за пачку масла и пустые полки. Что происходит в тюменских магазинах?

24 октября 2024, 13:51
Фото: 1MI

Тюменцы пишут о скачке цен на сливочное масло

Стоимость сливочного масла в Тюмени увеличилась на 15,3% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом свидетельствуют итоги расследования издания URA.RU.

Из-за резкого повышения цен и сообщений производителей о приостановке поставок в магазины, в некоторых супермаркетах стоимость пачки достигла 400 рублей. А в ряде магазинов и сетей полки со сливочным маслом и вовсе остаются пустыми.

В сети «Монетка» осталась лишь упаковка сливочного масла от одного производителя. По словам сотрудников, этот продукт раскупается очень быстро.

В магазинах «Пятерочка» цена на пачку может достигать 400 рублей. За такую сумму можно приобрести большую упаковку весом 350 грамм. На полках можно найти продукцию от различных производителей, стоимость которой начинается от 119 рублей за стандартный вес.

В магазинах сети «Магнит» наблюдается дефицит некоторых товаров. Сообщается о нехватке масла марок «Простоквашино» и «Село Зеленое» из-за сокращения объемов поставок со стороны производителей.

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Ситуация с местным производством усугубляется и в другом направлении. За последний год количество мясных хозяйств в регионе сократилось на 17%. Основной причиной этого является их нерентабельность — затраты на содержание животных значительно превышают доходы.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время зарегистрировано 64 частных мясных хозяйства, в то время как в начале года их было 74.

Что касается поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса, то на сегодняшний день оно составляет 82 тысячи голов, что составляет 12% от общего числа животных в мясных фермерских хозяйствах.

Фермеры подчеркивают, что в настоящее время разведение мясных коров становится невыгодным, так как требует значительных вложений в течение трех лет. В среднем для получения 400 килограммов мяса необходимо около полутора лет.

«Два года назад субсидии за поголовье в регионе отменили. С закупкой фуража тоже помогают не так, как нам нужно. В итоге если начинать выращивать мясную корову, ты просто проваливаешься в долги», — сетуют тюменские фермеры.
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Ранее мы писали, что стоимость молока в Тюменской области бьет рекорды.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Цены#Продукты#Магазин "Пятерочка"
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