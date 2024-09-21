«Разрезали вену»: в Тюменской области родные пациентки обвиняют в ее смерти врачей

Экспертиза выяснила, что был «дефект оказания медицинской помощи». В заключении специалисты написали: «Ввиду трудности интубации (введение трубки во внешнее или внутреннее отверстие тела), в ходе операции была повреждена вена щитовидной железы, кровотечение в которой привело к аспирации крови в легкие». В результате этого появилась полиорганная недостаточность.