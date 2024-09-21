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Posted 21 сентября, 07:07

Published 21 сентября, 07:07

Modified 21 сентября, 07:09

Updated 21 сентября, 07:09

В Тюменской области родственники пациентки обвиняют в ее смерти врачей

«Разрезали вену»: в Тюменской области родные пациентки обвиняют в ее смерти врачей

21 сентября 2024, 07:07
Фото: 1MI

В Тюменской области родственники пациентки обвиняют в ее смерти врачей

Жители Тюменской области обвиняют врачей областной больницы №4 Ишима в гибели своей родственницы. 37-летняя Надежда обратилась в больницу с жалобами на пупочную грыжу. Медики приняли решение о проведении экстренной операции. Сразу после оперативного вмешательства женщина скончалась.

Экспертиза выяснила, что был «дефект оказания медицинской помощи». В заключении специалисты написали: «Ввиду трудности интубации (введение трубки во внешнее или внутреннее отверстие тела), в ходе операции была повреждена вена щитовидной железы, кровотечение в которой привело к аспирации крови в легкие». В результате этого появилась полиорганная недостаточность.

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У Надежды остались десятилетняя дочь и двухлетний сын. В настоящее время их воспитывают муж погибшей и бабушка. Родные Надежды намерены привлечь к ответственности медиков, по вине которых погибла женщина и уже обратились в Следственный комитет, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи-офтальмологи спасли зрение 40-летней пациентке, перенесшей инсульт. В настоящее время женщина походит курс реабилитации.

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