«Разрезали вену»: в Тюменской области родные пациентки обвиняют в ее смерти врачей

Posted 21 сентября, 07:07
Published 21 сентября, 07:07
Modified 21 сентября, 07:09
Updated 21 сентября, 07:09
Экспертиза выяснила, что был «дефект оказания медицинской помощи». В заключении специалисты написали: «Ввиду трудности интубации (введение трубки во внешнее или внутреннее отверстие тела), в ходе операции была повреждена вена щитовидной железы, кровотечение в которой привело к аспирации крови в легкие». В результате этого появилась полиорганная недостаточность.
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