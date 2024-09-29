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Posted 29 сентября, 08:17

Published 29 сентября, 08:17

Modified 29 сентября, 08:19

Updated 29 сентября, 08:19

Тобольские медики спасли пациента с огромной грыжей

Тобольские медики спасли пациента с огромной грыжей

29 сентября 2024, 08:17
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
Хирургам областной больницы №3 пришлось проводить многочасовую операцию для того, чтобы ликвидировать грыжу.

Медики применили передовые методики и технологии, благодаря которым удалось минимизировать риски и обеспечить успешный исход операции. Врачи укрепили брюшную стенку пациента, чтобы надежно устранить грыжу и предотвратить возможные осложнения.

В настоящее время жизни и здоровью тоболяка ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших COVID-19. За последнюю неделю в регионе было выявлено более 300 новых случаев заболевания коронавирусом.

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