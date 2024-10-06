«Размещают больных в коридорах»: тюменцы пожаловались на травматологическую больницу

Posted 6 октября, 04:01
Published 6 октября, 04:01
Modified 6 октября, 04:33
Updated 6 октября, 04:33
«Человека, которому предстоит операция, кладут прямо в коридоре больницы. Перевязки, сказали, тоже будут делать там. А между тем, там все ходят в уличной обуви и верхней одежде — ни о какой стерильности речи не идет», — посетовала жительница областной столицы.
В департаменте здравоохранения, в свою очередь, пояснили, что при поступлении в приемное отделение ОКБ № 2 пациент осматривается, ему осуществляются те манипуляции, которые не требуют госпитализации, пишет 72.RU.
«Пациентам, которым требуется стационар, при освобождении палат сразу предоставляется койко-место», — отметили в ведомстве.
И добавили, что в настоящее время в медицинском учреждение идут ремонтные работы.
Ранее «Наш Город» писал, что медикам Тюменской области планируют увеличить оклады. Соответствующее распоряжение подготовил департамент здравоохранения региона. Рост окладной части заработной платы медицинских и фармацевтических работников составит 15-19%.