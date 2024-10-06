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Posted 6 октября, 04:01

Published 6 октября, 04:01

Modified 6 октября, 04:33

Updated 6 октября, 04:33

Пациенты тюменской травматологии пожаловались на размещение в коридорах

«Размещают больных в коридорах»: тюменцы пожаловались на травматологическую больницу

6 октября 2024, 04:01
Фото: 1MI

Пациенты тюменской травматологии пожаловались на размещение в коридорах

По словам горожан, в отделении травматологии на Мельникайте пациентов размещают прямо в коридорах. Там же больным делают перевязки.
«Человека, которому предстоит операция, кладут прямо в коридоре больницы. Перевязки, сказали, тоже будут делать там. А между тем, там все ходят в уличной обуви и верхней одежде — ни о какой стерильности речи не идет», — посетовала жительница областной столицы.

В департаменте здравоохранения, в свою очередь, пояснили, что при поступлении в приемное отделение ОКБ № 2 пациент осматривается, ему осуществляются те манипуляции, которые не требуют госпитализации, пишет 72.RU.

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«Пациентам, которым требуется стационар, при освобождении палат сразу предоставляется койко-место», — отметили в ведомстве.

И добавили, что в настоящее время в медицинском учреждение идут ремонтные работы.

Ранее «Наш Город» писал, что медикам Тюменской области планируют увеличить оклады. Соответствующее распоряжение подготовил департамент здравоохранения региона. Рост окладной части заработной платы медицинских и фармацевтических работников составит 15-19%.

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