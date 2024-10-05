А это точно эконом-вариант? В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 млн

Posted 5 октября, 12:07
Published 5 октября, 12:07
Modified 5 октября, 12:07
Updated 5 октября, 12:07
По словам директора по развитию холдинга «Автоград» Алексея Федоткина, автомобили стоимостью 1,5-2 миллиона рублей сегодня являются самыми бюджетными вариантами. Преимущественно за такую стоимость продают отечественные и китайские авто.
В тоже время директор по маркетингу компании «БАЗИС МОТОРС» Юлия Шамшурина отмечает, что в настоящее время рынок авто эконом-класса выходит за пределы 2 миллионов рублей. Проведенные холдингом исследования показали, что он находится в пределах 3 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость зимних шин за последний год выросла в цене на 10%. Средняя цена в настоящее время превышает 8 тысяч рублей.