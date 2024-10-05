А это точно эконом-вариант? В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 млн

В тоже время директор по маркетингу компании «БАЗИС МОТОРС» Юлия Шамшурина отмечает, что в настоящее время рынок авто эконом-класса выходит за пределы 2 миллионов рублей. Проведенные холдингом исследования показали, что он находится в пределах 3 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.