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Posted 5 октября, 12:07

Published 5 октября, 12:07

Modified 5 октября, 12:07

Updated 5 октября, 12:07

В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 миллионов рублей

А это точно эконом-вариант? В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 млн

5 октября 2024, 12:07
Фото: 1MI

В Тюмени бюджетные автомобили подорожали до 2 миллионов рублей

Дешевле 1,5-2 миллионов рублей найти новый автомобиль без пробега практически невозможно. Об этом сообщили местные автодилеры.

По словам директора по развитию холдинга «Автоград» Алексея Федоткина, автомобили стоимостью 1,5-2 миллиона рублей сегодня являются самыми бюджетными вариантами. Преимущественно за такую стоимость продают отечественные и китайские авто.

В тоже время директор по маркетингу компании «БАЗИС МОТОРС» Юлия Шамшурина отмечает, что в настоящее время рынок авто эконом-класса выходит за пределы 2 миллионов рублей. Проведенные холдингом исследования показали, что он находится в пределах 3 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость зимних шин за последний год выросла в цене на 10%. Средняя цена в настоящее время превышает 8 тысяч рублей.

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