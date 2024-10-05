«Меня зовут Береза»: в Тюмени родители дали дочке необычное имя

Posted 5 октября, 11:26
Published 5 октября, 11:26
Modified 5 октября, 12:11
Updated 5 октября, 12:11
По данным комитета ЗАГС, в этом году самыми популярными именами для мальчиков у тюменцев стали Александр, Михаил, Артем и Роман, для девочек — София, Ева, Анна и Василиса.
Некоторые тюменцы называли своих малышей крайне редкими именами — такими как, Соломон, Ренальдо, Одиссей, Ведомир, Роксолана, Герда, Береза и Идиллия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. По данным на 2 октября, в регионе на дистанционный формат обучения переведены свыше 85 классов.