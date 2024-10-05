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Posted 5 октября, 11:26

Published 5 октября, 11:26

Modified 5 октября, 12:11

Updated 5 октября, 12:11

В Тюменской области с начала года родилось более 13 тысяч детей

«Меня зовут Береза»: в Тюмени родители дали дочке необычное имя

5 октября 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Тюменской области с начала года родилось более 13 тысяч детей

Сюжет
Дети
С начала года в регионе на свет появилось более 13 тысяч малышей, в том числе 167 двоен и две тройни.

По данным комитета ЗАГС, в этом году самыми популярными именами для мальчиков у тюменцев стали Александр, Михаил, Артем и Роман, для девочек — София, Ева, Анна и Василиса.

Некоторые тюменцы называли своих малышей крайне редкими именами — такими как, Соломон, Ренальдо, Одиссей, Ведомир, Роксолана, Герда, Береза и Идиллия.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ. По данным на 2 октября, в регионе на дистанционный формат обучения переведены свыше 85 классов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#ЗАГС#Имена#Популярные имена
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