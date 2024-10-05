Число заболевших растет: тюменских школьников отправят на всеобщий дистант?

Posted 5 октября, 09:03
Published 5 октября, 09:03
Modified 5 октября, 09:03
Updated 5 октября, 09:03
По данным ведомства, в регионе продолжается рост числа заболевших простудными заболеваниями. Данную тенденцию отмечают и в управлении Роспотребнадзора. Однако в настоящее время речи о повсеместном введении карантина в учебных заведениях не идет.
«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни. В настоящее время ситуация по заболеваемости в образовательных организациях стабильная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года», — пояснили 72.RU в департаменте образования Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в мире распространяет смертельно опасный вирус Марбург. Заболевание вызывает геморрагическую лихорадку с летальным исходом до 88%. Около трех десятков случая заражения зарегистрировано в африканской Руанде.