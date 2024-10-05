Какими алкогольными напитками травятся тюменцы

Posted 5 октября, 10:48
Published 5 октября, 10:48
Modified 5 октября, 10:50
Updated 5 октября, 10:50
По данным ведомства, среди причин отравлений алкогольными напитками первое место занимает чрезмерное их употребления. Преимущественно превышают допустимую норму неработающие люди трудоспособного возраста.
Медики отмечают, что также в числе причин отравлений — употребление спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для питья. В том числе, стеклоочистителей, одеколонов и других парфюмерных изделий, технического спирта и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени стали чаще попадать в вытрезвители. С начала этого года в спецучреждения были доставлены около 300 человек, что на 18% превышает аналогичные показатели 2023 года.