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Posted 5 октября, 10:48

Published 5 октября, 10:48

Modified 5 октября, 10:50

Updated 5 октября, 10:50

В Тюменской области сократилось число отравлений алкоголем

Какими алкогольными напитками травятся тюменцы

5 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилось число отравлений алкоголем

Сюжет
Алкоголь
За последний год число случаев отравления спиртосодержащей продукцией в регионе сократилось на 10,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, среди причин отравлений алкогольными напитками первое место занимает чрезмерное их употребления. Преимущественно превышают допустимую норму неработающие люди трудоспособного возраста.

Медики отмечают, что также в числе причин отравлений — употребление спиртосодержащих жидкостей, не предназначенных для питья. В том числе, стеклоочистителей, одеколонов и других парфюмерных изделий, технического спирта и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени стали чаще попадать в вытрезвители. С начала этого года в спецучреждения были доставлены около 300 человек, что на 18% превышает аналогичные показатели 2023 года.

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