Тюменцы стали чаще попадать в вытрезвители

По данным департамента социального развития Тюменской области, в настоящее время в регионе работают три вытрезвителя — два в Тюмени и один в Тобольске. В областной столице за последний год количество тех, кому были оказаны услуги естественного вытрезвления, увеличилось на 18% — с 246 до 291 человек, в Тобольске, напротив, сократилось на 18% — с 94 до 77 человек.