Тюменцы стали чаще попадать в вытрезвители

Posted 5 октября, 05:43
Published 5 октября, 05:43
Modified 5 октября, 05:45
Updated 5 октября, 05:45
По данным департамента социального развития Тюменской области, в настоящее время в регионе работают три вытрезвителя — два в Тюмени и один в Тобольске. В областной столице за последний год количество тех, кому были оказаны услуги естественного вытрезвления, увеличилось на 18% — с 246 до 291 человек, в Тобольске, напротив, сократилось на 18% — с 94 до 77 человек.
Как пояснили в ведомстве, в вытрезвителях посетителям предоставляется место на сутки, воду, душ, нательное белье, пишет РБК Тюмень.
«В районах тюменского региона, где отсутствуют вытрезвители лиц в состоянии опьянения и не способных самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, доставляют в дежурные части полиции», — добавили в департаменте соцразвития.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на алкоголь. В частности, водка подорожала на 24% — до 407 рублей за бутылку, в шампанское на 13%.