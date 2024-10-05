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Posted 5 октября, 05:43

Published 5 октября, 05:43

Modified 5 октября, 05:45

Updated 5 октября, 05:45

В тюменские вытрезвители с начала года попали 368 человек

Тюменцы стали чаще попадать в вытрезвители

5 октября 2024, 05:43

В тюменские вытрезвители с начала года попали 368 человек

Сюжет
Алкоголь
С начала этого года в учреждения были доставлены 368 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 340 человек.

По данным департамента социального развития Тюменской области, в настоящее время в регионе работают три вытрезвителя — два в Тюмени и один в Тобольске. В областной столице за последний год количество тех, кому были оказаны услуги естественного вытрезвления, увеличилось на 18% — с 246 до 291 человек, в Тобольске, напротив, сократилось на 18% — с 94 до 77 человек.

Как пояснили в ведомстве, в вытрезвителях посетителям предоставляется место на сутки, воду, душ, нательное белье, пишет РБК Тюмень.

«В районах тюменского региона, где отсутствуют вытрезвители лиц в состоянии опьянения и не способных самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, доставляют в дежурные части полиции», — добавили в департаменте соцразвития.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на алкоголь. В частности, водка подорожала на 24% — до 407 рублей за бутылку, в шампанское на 13%.

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