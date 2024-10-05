Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году

Posted 5 октября, 05:22
Published 5 октября, 05:22
Modified 5 октября, 12:12
Updated 5 октября, 12:12
Первые длинные выходные традиционно ждут тюменцев в январе — с 1 по 8 января. Первым рабочим днем 2025 года станет 9 января.
В феврале и марте затяжных выходных не будет, несмотря на то что праздничные дни 23 февраля и 8 Марта выпадает на воскресенье и субботу — дополнительные выходные будут перенесены на 8 мая и 13 июня.
В мае тюменцев ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда — с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье), а также четыре дня в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая (также с четверга по воскресенье). В июне тюменцы будут также отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.
В ноябре дополнительный выходной подарит День народного единства — отдыхать жители областной столицы будут со 2 по 4 ноября включительно. Правда, суббота, 1 ноября, будет рабочей.
Последним рабочим днем в декабре 2025-го станет вторник, 30 декабря. С 31 декабря начнутся очередные новогодние каникулы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области установлен новый праздник — День многодетных семей. Начиная с 2024 года его ежегодное будут отмечать в третье воскресенье сентября.