Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году

В мае тюменцев ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда — с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье), а также четыре дня в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая (также с четверга по воскресенье). В июне тюменцы будут также отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.