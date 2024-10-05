nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 05:22

Published 5 октября, 05:22

Modified 5 октября, 12:12

Updated 5 октября, 12:12

Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году

Как тюменцы будут отдыхать в 2025 году

5 октября 2024, 05:22
Фото: 1MI
Сюжет
Правительство РФ
Правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней на следующий год. Согласно документу, жителей страны, в том числе тюменцев, ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней.

Первые длинные выходные традиционно ждут тюменцев в январе — с 1 по 8 января. Первым рабочим днем 2025 года станет 9 января.

В феврале и марте затяжных выходных не будет, несмотря на то что праздничные дни 23 февраля и 8 Марта выпадает на воскресенье и субботу — дополнительные выходные будут перенесены на 8 мая и 13 июня.

Фото: тг-канал правительство РФ

В мае тюменцев ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда — с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье), а также четыре дня в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая (также с четверга по воскресенье). В июне тюменцы будут также отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня.

В ноябре дополнительный выходной подарит День народного единства — отдыхать жители областной столицы будут со 2 по 4 ноября включительно. Правда, суббота, 1 ноября, будет рабочей.

В Тюмени потеплеет до +17. Правда, ненадолго
Узнать подробнее

Последним рабочим днем в декабре 2025-го станет вторник, 30 декабря. С 31 декабря начнутся очередные новогодние каникулы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области установлен новый праздник — День многодетных семей. Начиная с 2024 года его ежегодное будут отмечать в третье воскресенье сентября.

Читайте также:
В ДТП на Лесобазе погибла тюменка. Еще один человек находится в тяжелом состоянииУлицу Дамбовскую перекроют в ТюмениСемьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Правительство РФ#Праздники#Выходные дни
Подпишитесь