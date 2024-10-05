В Тюмени потеплеет до +17. Правда, ненадолго

Posted 5 октября, 03:20
Published 5 октября, 03:20
Modified 5 октября, 03:23
Updated 5 октября, 03:23
В Тюмени 5 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние часы термометры покажут +2…+11, днем воздух прогреется до +14…+15, в ночные часы ожидается +8…+10. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:50, закат в 18:02, продолжительность дня 11 часов 12 минут.
В Тобольске 5 октября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние часы ожидается +4…+10, к полудню потеплеет до +12…+14, ночью температура воздуха составит +6…+9. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:40, закат в 17:50, продолжительность дня 11 часов 10 минут.
В Ишиме 5 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В утренние часы температура воздуха составит -1…+12, днем столбики термометров поднимутся до +14…+17, ночью покажут +4. Ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:33, закат в 17:47, продолжительность дня 11 часов 14 минут.