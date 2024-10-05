В Тюмени потеплеет до +17. Правда, ненадолго

В Тюмени 5 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние часы термометры покажут +2…+11, днем воздух прогреется до +14…+15, в ночные часы ожидается +8…+10. Скорость ветра составит 2,6 м/с.