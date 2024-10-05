В ДТП на Лесобазе погибла тюменка. Еще один человек находится в тяжелом состоянии

Posted 5 октября, 04:51
Published 5 октября, 04:51
Modified 5 октября, 04:53
Updated 5 октября, 04:53
По предварительным данным, 85-летний водитель Citroen нарушил правила очередности проезда и при повороте налево не пропустил едущий по главной дороге Tank.
В результате аварии погибла 85-летняя супруга водителя Citroen — она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Сам водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. 41-летний водитель Tank получил травму руки.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники Госавтоспекции разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода на седьмом километре Обхода Тюмени 2 октября. С места происшествия автовладелец скрылся.