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Posted 5 октября, 04:51

Published 5 октября, 04:51

Modified 5 октября, 04:53

Updated 5 октября, 04:53

В Тюмени в ДТП погибла 85-летняя пенсионерка

В ДТП на Лесобазе погибла тюменка. Еще один человек находится в тяжелом состоянии

5 октября 2024, 04:51
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени в ДТП погибла 85-летняя пенсионерка

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне днем на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой. Там столкнулись автомобили Citroen и Tank.

По предварительным данным, 85-летний водитель Citroen нарушил правила очередности проезда и при повороте налево не пропустил едущий по главной дороге Tank.

Видео: ГАИ ТО.

В результате аварии погибла 85-летняя супруга водителя Citroen — она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Сам водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. 41-летний водитель Tank получил травму руки.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники Госавтоспекции разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода на седьмом километре Обхода Тюмени 2 октября. С места происшествия автовладелец скрылся.

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